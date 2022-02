¡Feliz día amigos!

La amistad se define como una relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre personas que no son familia. Suena sospechosamente simple. Pero ese detalle de la confianza parece limitar el número de personas a quienes puedo llamar “amigo”. Parece.

Acepto que la desconfianza es mi bronca y reconozco la enorme cantidad de acompañamiento, cariño, cuidados y apoyo que he recibido aún de personas insospechadas. Hoy quiero lanzar un agradecimiento a quienes me han acompañado en procesos personales, a quienes han acudido a las obras de teatro en que he salido, a quienes me han preguntado ¿en qué te ayudo? sin esperar nada a cambio, a quienes llegan a acuerdos conmigo para que mi vida sea más llevadera, a quienes se suman a proyectos porque saben perfectamente que me lancé a algo que me queda muy grande, a quienes me leen 4 veces por semana y unas cuantas más y festejan selfies y acontecimientos más que menos indiferentes, a quienes me regalan suéteres que se convierten en uniformes, a quienes saben lo que como y lo que no, a quienes me dan los buenos días y las buenas noches, a quienes me acompañan en rituales y fogatas o simplemente a tomar vino y respirar juntos. Agradezco a los que conocen mis pérdidas y mis éxitos y que saben cuánto he llorado, a los que conocen mi ansiedad y no intentan “curarme”, a los que saben mis manías y se ríen, a los que me mira con ojos de admiración y se burlan a gusto cuando hago una estupidez. Agradezco a quienes no entienden nada de lo que hago, pero me acompañan de todas maneras.

Sí, tengo muchos amigos. ¡Feliz día!