Feliz y bendecida Navidad. ¿En qué anclas tu fe? Sin fe no podemos buscar aquello que tantos llaman “sanación”

Opinión
/ 25 diciembre 2025
    Feliz y bendecida Navidad. ¿En qué anclas tu fe? Sin fe no podemos buscar aquello que tantos llaman “sanación”

En los días anteriores a navidad surgieron un par de temas en mi vida y en mi trabajo. Uno ha sido el concepto de espiritualidad y otro la evidencia del sufrimiento que subyace a las peores expresiones de nosotros como individuos. Dice Paco Ramos que somos neuróticos, no pendejos, y cuánta razón tiene. El alcohólico, el adicto, el narcisista, el violento...actúan así en respuesta a su sufrimiento. No justifico acciones indebidas, no excuso lo imperdonable, pero entiendo que no todas las opciones están abiertas para todos. Para ser “lo mejor de mí” tendré que procesar mi sufrimiento, y esa es mi responsabilidad. Nadie lo puede hacer por mí. Por supuesto que no hay ninguna garantía de que tendré la opción de andar el camino a lo que llaman “sanación”. No sabré si pude hasta experimentar el éxito. Ese éxito toma años de trabajo. Y a veces sucede casi por accidente. Mis observaciones me han mostrado que mientras hago mi trabajo personal habrá un momento en que me llegarán bendiciones, la gracia divina. Me caerán veintes, se abrirán puertas y parecerá que algo mágico sucedió. Una pista de ello es que me dejará de doler aquello que padecí desde niña. ¿Significa que no sucedió? Absolutamente no. Significa que he dejado atrás mi parte infantil para responsabilizarme de mi vida. Dejaré de culpar a otros por mi situación. Relajaré la interpretación que tengo de lo que puedo y no puedo hacer en mi vida. Relajaré las exigencias que pongo en mí y en los demás. Aprenderé lo que significa la aceptación, la adaptación y la colaboración. Podré observar/me y comprender la diferencia entre quién soy y cómo me comporto.

Para mí, todo esto tiene una cimentación muy específica. La espiritualidad. No hablo de religión ni de creencias específicas. Hablo de la pregunta que hoy le hice a una pareja. ¿En dónde está anclada tu fe? Al hacerles la pregunta observé en sus caras una especie de vacío que me dio a entender que no sabían, que nunca lo habían considerado. En su momento de vida mi instinto me dice que es muy importante que lo consideren. También en mi momento de vida, y en el tuyo. Feliz Navidad.

Temas


La Vida Para Principiantes

Dona Wiseman

Dona Wiseman

Nacida en Detroit, MI el 25 de mayo de 1956. Residente de Saltillo desde 1974. Maestra y traductora por necesidad. Psicoterapeuta, empresaria, poeta, actriz y administradora de Foro Amapola porque la vida es dinámica. Madre de 4, abuela de 5. En 18 años de formación como psicoterapeuta ha hecho especialidades que incluyen terapia psico-corporal y Gestalt. Idealista insistente y ser humano en constante movimiento.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Dra. Leanne Williams (Stanford) lidera el cambio hacia diagnósticos basados en la biología y no solo en síntomas.

Stanford identifica seis tipos de depresión mediante el mapeo de circuitos cerebrales
Image of cute pretty young woman wearing hat and scarf. Looking aside chatting by phone.

Los 50 mejores mensajes para felicitar la Navidad 2025 por WhatsApp
Vista aérea del Pentágono en Arlington, Virginia. El dominio de China en la fabricación de baterías está generando alarmas mucho más allá de la industria automotriz.

El punto débil del Pentágono y los titanes de la IA: necesitan las baterías chinas
La inversión de Cook envía una señal de apoyo al director ejecutivo de Nike, Elliott Hill.

Tim Cook duplica su apuesta en Nike con compra de 3 mdd en acciones
La reflexión hacia la búsqueda de la Paz, se enfocó en la responsabilidad de buscarla.

Papa León XIV llama a la responsabilidad para la paz global, en su primer mensaje de Navidad
Pino Cósmico, es como llamó la NASA al fenómeno de estrellas que forman la figura; el gas que hay alrededor de ellas, ayuda a generar el tono verde.

Nasa revela imagen de Pino Navideño en el universo a 2 mil 500 años luz
El acuerdo representa la mayor compra de Nvidia en su historia

Nvidia concreta compra histórica de activos de Groq por 20 mmdd
Este es el horario que tendrán Costco y Sam’s durante el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.

Costco y Sam’s: Este es el horario especial que tendrán los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero