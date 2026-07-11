El legislador plurinominal, según familiares y empleados, tiene en su residencia un cuarto especial donde guarda millones de pesos en efectivo.

Lo que el viento a Juárez, le hizo al diputado del PT, Tony Flores, el presunto congelamiento de sus cuentas, chequera y tarjetas bancarias por parte de las autoridades federales.

Ayer viernes, empresarios de Múzquiz informaron del aseguramiento de las cuentas bancarias del legislador y reconocieron que era una cosa que ya se veía venir.

Y es que dijeron que, durante la semana, se vio a fuerzas policiales federales llegar al rancho “El Paraíso”, propiedad de Flores Guerra, al que posteriormente le cambió el nombre a “El Azteca”.

Filtraciones de instituciones bancarias en Múzquiz reportan que el congelamiento del dinero de Tony es un ordenamiento federal y que éste será levantado hasta que concluya la investigación.

La medida financiera precautoria aplica también para la ex alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, pero al parecer eso es algo que no afecta a Tony por el efectivo que tiene bajo resguardo en casa.

SENADOR DE TERRITORIO

La llegada de Gabriel Elizondo al Senado de la República, en sustitución de Miguel Riquelme, dio a Coahuila un representante legislativo de territorio y con amplia capacidad de gestión.

Al menos es lo que reconoce la clase política coahuilteca, que ve con buenos ojos que el ex titular de Mejora no se apoltrone para dedicarse a solo cobrar por ocupar el escaño.

Y es que, sea por la edad, sea por la arritmia cardiaca, o por comodidad, pero Riquelme Solís generó un vacío en los temas de representación y se olvidó de recorrer las regiones de Coahuila.

Gabriel, con el impulso que dan las ganas de servir y dar resultados, en estos últimos días se ha visto activo y presente junto a los alcaldes Javier Díaz, de Saltillo, y Carlos Villarreal, en Monclova.

Se nota el cambio...

RETORNO OBLIGADO

Poco a poco, pero sin cesar, los laguneros que llegaron con Miguel Riquelme durante su administración estatal regresan sin pena ni gloria al terruño comarcano.

Acostumbrados a trabajar de martes a jueves, pues el viernes amanecían en Torreón y regresaban a Saltillo el lunes por la noche, parece que laborar la semana completa no les cayó bien.

Xavier Herrera, Luis Lauro Villarreal y próximamente Fernando Gutiérrez “Guti” y Miguel Algara, se incorporan al equipo del alcalde sustituto de Torreón.

La realidad es que los políticos torreonenses que se quedaron en la capital del estado lo hicieron forzados por el sueldo y compromisos, pero ya no tuvieron juego ni poder.

Xavier, Lauro, “Guti” y Algara nunca dejaron de ver a Miguel Riquelme como su jefe y ahora tendrán oportunidad de refrendarle su lealtad en la administración municipal.

Bien por ellos.

¿QUIÉN TIENE LA RAZÓN?

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, reiteró en la mañanera del viernes que la orden de aprehensión contra Alonso Ancira es válida y se tiene que cumplimentar.

Ancira Elizondo, según la FGR, adeuda aún a Pemex 112 millones de dólares que el ex dueño de AHMSA se comprometió a entregar como reparación del fraude por la venta de Agronitrogenados.

El ex magnate acerero negó hace unos días la deuda y dijo que ese dinero lo tiene que liquidar Altos Hornos de México, pues él ya entregó todas sus acciones y pasivos existentes en la empresa.

Sin embargo, Sheinbaum Pardo negó que la deuda sea de AHMSA y reiteró que Alonso Ancira deberá pagar aunque éste viva en Estados Unidos.

LA PREGUNTA DE HOY

¿No les parece que el diputado Tony Flores oculta muy bien, entre risas y viajes, su pesar por la detención de su hermana Tania Flores?