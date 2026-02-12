Fiscalización para el desarrollo

/ 12 febrero 2026
    Fiscalización para el desarrollo
La OLACEFS, como organismo multilateral, ha demostrado en su trabajo permanente que la cooperación –en lo que se refiere a la fiscalización– genera valor público significativo, al promover la transparencia, la rendición de cuentas y el uso eficiente de recursos públicos

El 28 de enero se celebró el Acto de Transferencia de Mando de la Presidencia de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), espacio por definición para la cooperación entre las entidades de fiscalización de la región. La Contraloría General de Paraguay, a cargo de Camilo Benítez, concluyó su periodo y lo asumió el Tribunal de Cuentas de la Unión correspondiente a Brasil, cuyo presidente es el ministro Vital do Rêgo. Ahora, la organización debe continuar el trabajo institucional sobre la idea compartida de que la cooperación regional en materia de fiscalización representa una gran oportunidad para el fortalecimiento de la gobernanza en América Latina.

Como secretario Ejecutivo de la OLACEFS, tuve el honor de tomar la protesta al nuevo presidente de la misma, cuyo periodo es de tres años.

La OLACEFS, como organismo multilateral, ha demostrado en su trabajo permanente que la cooperación –en lo que se refiere a la fiscalización– genera valor público significativo, al promover la transparencia, la rendición de cuentas y el uso eficiente de recursos públicos. Actualmente, como lo mencioné en un texto previo en este mismo espacio, en un contexto de crisis múltiples –desde pandemias y nuevos equilibrios geopolíticos hasta el cambio climático–, la integración regional, al tiempo que optimiza las capacidades técnicas de las EFS, contribuye a la resiliencia democrática y al desarrollo sostenible.

El trabajo reciente y conjunto de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), desde la OLACEFS, demuestra el potencial transformador de la cooperación para la fiscalización. Esta iniciativa responde a la necesidad de adaptar las EFS a entornos tecnológicos altamente dinámicos, permitiendo auditorías más eficientes, coordinadas y compartidas en el ámbito regional.

Otro argumento clave proviene de la promoción de la participación ciudadana. Es evidente que la sociedad civil, representada en los Congresos locales, fortalece lo anterior. En esencia, estos trabajos demuestran que la cooperación regional –entre las propias y la suma de otros actores del sector social– multiplica el valor público de la fiscalización, lo que en el trabajo en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que encabezo, nos ha permitido ampliar la cobertura de fiscalización con los entes auditados al optimizar recursos limitados, compartir buenas prácticas y abordar problemas transnacionales.

Con este panorama, las experiencias con resultados positivos representan una oportunidad invaluable, ya que permiten aprovechar las experiencias acumuladas. Iniciativas no sólo tecnológicas, sino también las vinculadas con la participación ciudadana y el incremento de la cobertura.

Asimismo, es imperativo profundizar las relaciones con aliados estratégicos. La colaboración con la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) ha sido fructífera en temas como la independencia de las EFS y auditorías coordinadas en preparación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) se puede avanzar en marcos anticorrupción, aprovechando el Memorando de Entendimiento entre la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y UNODC para implementar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Finalmente, la asociación con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) ha probado su eficacia en proyectos ambientales, y su expansión podría abarcar mayores espacios para la fiscalización basada en la capacitación de los entes. Estas alianzas amplifican el alcance de la fiscalización y amplían nuestra cobertura fiscalizadora.

En todo este proceso, ante el rol de la ASF –en funciones de Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS–, respaldamos los proyectos de esta gran organización regional que abre la puerta a la posibilidad de mejora continua de nuestras instituciones. Nuestra experiencia así lo demuestra: que la fiscalización sin demagogias asegura la contribución al bienestar público.

David Colmenares

David Colmenares

David Rogelio Colmenares Páramo egresó de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1974 y de la Maestría en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales en 2024.

Actualmente es profesor Titular de las materias Política Económica, Economía del Sector Público y Finanzas Estatales en la Facultad de Economía de la UNAM, desde 1978. En 2018 fue nombrado Auditor Superior de la Federación por unanimidad de todas las fuerzas políticas en el H. Congreso de la Unión para el periodo 2018-2026. De 2023-2028 fue nombrado Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y junto a EFS de Perú es miembro pleno del Comité Directivo de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).

