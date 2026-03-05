El Senado frustra el intento de limitar los poderes de guerra de Trump contra Irán

Por: Robert Jimison Los republicanos bloquearon el miércoles una medida que limitaría el poder del presidente Donald Trump para seguir librando una guerra contra Irán sin autorización del Congreso, y con ello frustraron el intento de los demócratas para insistir en que el Congreso se pronuncie sobre una campaña militar amplia y de duración indefinida. La votación de 53 votos en contra y 47 a favor de adoptar la medida se ajustó casi totalmente a las líneas de partido, lo que refleja una profunda división partidista en la guerra contra Irán, mientras el Senado ponía a prueba por primera vez la determinación del Congreso desde que comenzaron los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, la operación Furia Épica, en Irán hace cuatro días. TE PUEDE INTERESAR: Ataques aéreos impactan la frontera entre Irán e Irak mientras cobra impulso el plan de EU e Israel para movilizar a los kurdos Los senadores Tim Kaine, demócrata por Virginia, y Rand Paul, republicano por Kentucky, intentaron forzar la adopción de la medida. Invocaron una disposición de la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que exige que las resoluciones para poner fin a las hostilidades ofensivas se consideren según procedimientos acelerados. Paul era el único republicano que lideraba el esfuerzo, y ningún otro senador de ese partido se unió a él en apoyo de la medida.

El senador John Fetterman, por Pensilvania, fue el único demócrata que se desmarcó de su partido y votó en contra de la resolución, en consonancia con su firme postura de apoyo a Israel y su reticencia a poner límites a la autoridad del presidente para actuar en su defensa. El fracaso de la medida se produjo mientras el gobierno ofrecía explicaciones variadas y a veces contradictorias sobre la guerra, lo que suscitó dudas sobre su legalidad y planteó un dilema para algunos legisladores cuando se les pidió que se posicionaran sobre un conflicto que ya ha costado vidas estadounidenses. También se produce solo unos meses antes de las elecciones intermedias y cuando las encuestas muestran que el conflicto es profundamente impopular. “Los estadounidenses quieren que el presidente Trump baje los precios, no que nos arrastre a guerras eternas innecesarias”, dijo Kaine antes de la votación. “Sin embargo, ha lanzado unilateralmente ataques contra Irán sin autorización del Congreso”. Kaine presentó la resolución junto con Paul en enero, cuando el presidente estaba ordenando el mayor despliegue militar en Medio Oriente desde la guerra de Irak y poco después de que Trump dijera que Estados Unidos estaba “preparado y listo para emprender” una acción militar contra Irán en respuesta a la violenta represión de los manifestantes en ese país. Los republicanos han elogiado en gran medida la decisión de Trump de lanzar la campaña militar, que ha acabado con la vida del ayatolá Alí Jameneí, líder supremo de Irán, junto con varios de sus adjuntos y altos asesores. Sostienen que la acción estaba justificada, dado que Irán lleva décadas atacando a estadounidenses a través de sus propias fuerzas y de grupos terroristas vinculados al país en toda la región.

El senador Roger Wicker, por Mississippi, presidente republicano de el Comité de Servicios Armados, dijo el miércoles que lamentaba “los seis militares estadounidenses que murieron en combate” y añadió que también le dolían “los miles de estadounidenses que han muerto en los últimos 47 años a manos de los brutales islamistas”. El presidente comprende “el peso de la guerra”, añadió Wicker, y alabó su decisión de iniciar los ataques como “profunda, deliberada y correcta”. El senador Mitch McConnell, republicano por Kentucky, se pronunció a favor de la campaña militar, y dijo durante un discurso en el pleno del Senado que “la República Islámica de Irán se fundó, literalmente, sobre la premisa de una guerra existencial contra Estados Unidos y contra Israel. Y una y otra vez ha intensificado la guerra, exportado más terror, derramado más sangre y desestabilizado toda una región”. Pero advirtió que su apoyo a la autoridad ejecutiva no era ilimitado, y añadió que el presidente tiene la responsabilidad de asegurarse de que el uso de su autoridad sea “juicioso, arraigado en los intereses nacionales básicos y ampliamente respaldado por el pueblo estadounidense”. Algunos otros republicanos que se opusieron a la resolución también sugirieron que su postura podría cambiar si la acción militar se ampliaba o se prolongaba. El senador Josh Hawley, republicano por Misuri, dijo el miércoles que su apoyo a la operación podría flaquear si esta se ampliara más allá de los ataques aéreos. “Siempre he trazado una línea con las tropas terrestres”, dijo, y añadió que si Trump pretendía desplegarlas, eso “requeriría algún tipo de autorización”. También ha insistido en la necesidad de mantener reuniones informativas continuas a medida que la campaña siga desarrollándose y ampliando su alcance. Horas antes de la votación, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijeron que el ejército estadounidense estaba abrumando a Irán con ataques aéreos y que había comenzado una fase más intensa de la campaña con la llegada de más bombarderos el miércoles. Los dirigentes iraníes, dijo Hegseth, estaban mirando al cielo “y viendo solo el poder aéreo estadounidense e israelí, cada minuto de cada día hasta que decidamos que se ha acabado. E Irán no podrá hacer nada al respecto”. “Muerte y destrucción desde el cielo, todo el día”. El general Caine dijo que la campaña había devastado el programa de misiles balísticos de Irán y su flota naval, y que seguía haciendo “progresos constantes” con planes de “expandirse hacia el interior, con ataques cada vez más profundos en territorio iraní”.