Saraperos de Saltillo presenta a sus 55 invitados para el Spring Training 2026

El club Saraperos de Saltillo dio a conocer la lista de jugadores invitados a su campo de entrenamiento rumbo a la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB). En total serán 55 peloteros los que buscarán un lugar en el roster durante el Spring Training que se llevará a cabo en el Estadio Francisco I. Madero. Las actividades comenzarán el 9 de marzo con el reporte de lanzadores y receptores, mientras que el resto del plantel, incluidos los jugadores de posición, se integrará el 16 de marzo para completar el grupo que trabajará durante la pretemporada. TE PUEDE INTERESAR: México vs Portugal en el Estadio Banorte tendrá nuevas restricciones en palcos: no podrán ingresar alimentos ni bebidas El equipo estará dirigido por el mánager dominicano Mendy López, quien llega con experiencia como jugador y entrenador tanto en ligas del Caribe como en el béisbol profesional de Estados Unidos. López formó parte del sistema de los Pittsburgh Pirates, organización con la que se desempeñó recientemente como coach de infield hasta 2025.

El cuerpo técnico estará integrado por figuras con trayectoria en el béisbol mexicano e internacional. Entre ellos se encuentra Willie Romero como coach de banca, quien además de su paso como jugador en la LMB fue campeón con Saltillo en 2010. También formarán parte del staff Juan Carlos Canizales como coach de bateo, Leo Arauz en primera base y jardines, y Luis Carlos Martínez en tercera base e infield. El trabajo con los receptores estará a cargo de Julián Martínez, quien tuvo experiencia como instructor en organizaciones de Grandes Ligas. El pitcheo será coordinado por Orber Moreno, con apoyo de Vicente Palacios como coach de bullpen. Entre los invitados al Spring Training destacan peloteros con experiencia en las Grandes Ligas, ligas asiáticas y circuitos invernales del Caribe. En la receptoría aparece el estadounidense Patrick Mazeika, quien cuenta con experiencia en MLB, junto con el dominicano Julio Rodríguez y el sonorense Jorge Morales. El grupo de infielders incluye nombres como Matthew Batten, Alex Mejía y el exligamayorista Chris Carter, además de peloteros con trayectoria en la LMB como Ramón Ríos y Orlando Piña.

En los jardines aparecen jugadores con recorrido internacional, entre ellos el venezolano Gorkys Hernández, el cubano Julio Pablo Martínez y el puertorriqueño Anthony García. También figuran peloteros originarios de Saltillo como Fabricio Macías, Fernando Villegas y Christian Morales. El grupo de lanzadores será uno de los más amplios durante la pretemporada. Entre los nombres con experiencia en Grandes Ligas se encuentran Manny Barreda, Wilmer Font, Alex Claudio, Luis Frías, Deolis Guerra y Neftalí Féliz. A ellos se suman lanzadores que han participado en ligas asiáticas o en sucursales de Grandes Ligas, como Eric Pardinho, Cameron Alldred, Erich Uelmen y Dakota Chalmers, además de prospectos que buscarán abrirse paso en el equipo. El Spring Training permitirá al cuerpo técnico evaluar a los invitados y definir el roster con el que Saraperos afrontará la temporada 2026 de la LMB, con el objetivo de consolidar un plantel competitivo antes del inicio del calendario regular.

