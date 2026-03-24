Fraudes y similares: SOFOM y Banco Ahorro FAMSA. Episodio 4

¿Les platico? ¡Arre!

Uno de los delincuentes que defraudó felizmente a miles de familias mediante cierta SOFOM, se llevó entre las espuelas a su mismo padre; pero hay de víctimas a víctimas.

Doble riesgo. Doble traición. Episodio 3

La pesadilla amarilla. Episodio 2

Leyes, jueces, fiscales y periodistas con esteroides. Episodio 1

Ayer conversé con mis contactos en la SHCP, la CNBV, la fiscalía de NL; y en Estados Unidos, con fuentes que tengo en las siguientes agencias:

Comisión Federal de Comercio -FTC, Federal Trade Commission- medio para reportar fraudes generales, estafas de impostores y robo de identidad.

- Oficina para la Protección Financiera del Consumidor -CFPB, Consumer Financial Protection Bureau- que atiende quejas relacionadas con bancos, prestamistas, empresas de tarjetas de crédito y agencias de informes crediticios.

- Red de Control de Delitos Financieros -FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network- encargada de documentar y apoyar a clientes norteamericanos defraudados en México y otros países.

Todos estos organismos, mexicanos y de EEUU, están interviniendo en el caso de la SOFOM donde los vivales que la fundaron son los únicos que están contentos, porque entre sus víctimas abunda edad, frustración, tristeza y depresión.

Mis fuentes nacionales y extranjeras aceptaron hablar con Grupo DETONA con la condición del anonimato, porque se trata de un proceso legal en su etapa de investigación y resolución.

Pero estuvieron de acuerdo en hacer pronunciamientos oficiales tan pronto se llegue a un arreglo extraoficial entre las partes o se emitan resoluciones de culpabilidad, absolución o se dicte formal prisión o liberación de quienes forman parte de este tinglado.

El asunto de dicha SOFOM involucra a fondos de inversión y bancos de Estados Unidos, ahorradores e inversionistas de ese país y de México, principalmente.

El problema es que si se llegara a un arreglo extrajudicial, sería en beneficio exclusivamente de los fondos de inversión y bancos del vecino país y NO de los inversionistas y ahorradores particulares, estadounidenses y mexicanos, que quedarían en total indefensión y con las mismas posibilidades de recuperar su dinero, que los afectados por el extinto Banco Ahorro FAMSA. O sea, CERO, entre los cuales hubo varios suicidados, infartados y divorciados.

De hecho, existe mucha similitud entre el caso de Banco Ahorro FAMSA (1) y la SOFOM (2) a la que me he referido en cuatro episodios. Vean:

Logran defraudados de Banco FAMSA, que Gobernación interceda por ellos ante legisladores

¡EXCLUSIVA! Exonera juez a director de Grupo Famsa

En los dos casos, los defraudadores afectaron a sus padres, personas de la 4a, 5a o 6a edad.

(1).-

- Humberto Garza González y su esposa perdieron con Banco Ahorro FAMSA, casi mil millones de pesos, casas, otras propiedades y acciones de clubes de postín.

(2).-

- El padre del defraudador contento de la mentada SOFOM lleva perdidos más de 600 millones de pesos y según mis fuentes en las dependencias mexicanas, NO tiene posibilidades de recuperarlos.

(1).-

- Humberto Garza González nunca quiso proceder legalmente contra su hijo en el caso de Banco Ahorro FAMSA (año 2020; Monterrey) consecuentemente perdió gran parte de su fortuna, pero hay que saber que... más tiene el rico cuando empobrece, que un pobre cuando enriquece.

(2).-

- Si el padre del defraudador contento de la SOFOM sigue con la idea de NO proceder legalmente contra su hijo, puede perder gran parte del patrimonio de la familia, porque el adeudo contraído con los fondos de inversión y bancos de EEUU asciende a más de 3 mil millones de pesos.

- Con él también aplica lo que les dije de que... más tiene el rico cuando empobrece, que un pobre cuando enriquece.

(1).-

- Humberto Garza González murió de un infarto en diciembre 2020; se sabe que no aguantó la pena y el escarnio público que le causó su hijo.

(2).-

-El padre del defraudador contento de la SOFOM es un hombre vital, a pesar de que pronto cumplirá 86 años.

- Más vitalidad tomará en la víspera de Semana Santa, cuando gane el amparo que sus abogados promovieron contra la reclusión domiciliaria que le fue dictada por la fiscalía de NL.

- Si su hijo anda libre y muy campante, ¿por qué él no?

- Recordemos que fue detenido por las autoridades de EEUU cuando se dirigía a la Isla del Padre, en el paso fronterizo de Brownsville, Texas, debido al exhorto que promovieron los abogados de los fondos de inversión y bancos norteamericanos.

Entonces:

(1).-

- Fue un error de Humberto Garza González NO proceder legal y mediáticamente contra su hijo. Le costó la vida y perder gran parte de su capital.

(2).-

- Es un error del padre del contento defraudador de la SOFOM, no querer proceder legal y mediáticamente contra su hijo, quien llegó al extremo de falsificar firmas mediante una máquina especial.

- Este hombre ya perdió mucho dinero y su familia está social e irremediablemente afectada.