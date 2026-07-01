Frentan los apagones de la 4T la economía de México

En la cama de la habitación número 210 del Motel Kamawa, terminado el trance erótico, Libidiano le dijo a Dulciflor: “Creo que ya es tiempo de que nos casemos”. “¿De veras, Libi?”–exclamó Dulciflor feliz e ilusionada. “Sí –confirmó el tal Libidiano–. Claro, yo por mi lado y tú por el tuyo”... El escribidor que esto escribe sabe de interrupciones, antes llamadas apagones. En su niñez, tan lejana en el tiempo, tan cercana en la recordación, hizo la tarea del colegio a la luz de una lámpara de querosén, pues había que ahorrar energía eléctrica por aquello de la Segunda Guerra. Así contribuí, aun siendo niño, a la victoria de los aliados sobre el Eje. Innumerables vicios tuvo el PRI durante su larga, larguísima dominación. En esa época, sin embargo, progresó México, a diferencia de hoy, que en todo retrocede. Una de las mejores y más útiles manifestaciones de ese avance fue la electrificación del país. Los beneficios de la electricidad llegaron hasta los más apartados rincones del territorio nacional. Muy grande bien fue ése, al que siguieron muchos males. El sindicato de electricistas obtuvo para sus agremiados privilegios indebidos, entre los cuales, nimio ejemplo, figuraba el de no pagar la electricidad que en sus hogares consumían. Bien pronto, con la nacionalización de la industria eléctrica, se apoderaron de la empresa la ineficiencia y la corrupción. A Bartlett se le cayó también este otro sistema, y la pésima herencia que dejó se muestra ahora en los problemas que el país afronta por las fallas del servicio. Más de la mitad de los estados de la República están padeciendo en estos días, los de más intenso calor, frecuentes apagones (interrupciones en lenguaje oficial). Tal es el resultado de aquella nefasta política, otra de las supinas necedades de AMLO, de pedir a los funcionarios de la 4T el 90 por ciento de fidelidad y el 10 por ciento de capacidad. Llámense como se llamen, interrupciones o apagones, esos cortes de electricidad acarrean perjuicios graves a los usuarios y a las administraciones municipales. Obvio es decir que, de cara a las embestidas de Trump y a la creciente actividad de la delincuencia organizada, esto de los apagones es mal menor para el gobierno que preside –más o menos– Claudia Sheinbaum . No lo es para México. La electricidad no sólo mueve la licuadora: también es el motor principal de la economía del país. Sin electricidad no hay inversión. Sin inversión no hay creación de empleos. Sin creación de empleos no hay... (Nota: Nuestro estimado colaborador se extiende largamente en la enumeración de lo que no hay cuando no hay lo que no hay, enumeración que nos vemos en la penosa precisión de apagar, o sea, de interrumpir, por falta de espacio)... Avaricio Cenaoscuras es el hombre más ruin de la comarca. Su hijo le preguntó: “¿Puedo ver la tele?”. “Sí –autorizó el cutre–. Pero no la enciendas”... La vecina le comentó a doña Frustracia: “Hoy en la mañana tardé 15 minutos en hacer que funcionara el coche”. “Eso no es nada –acotó la doña–. Anoche yo tardé más de media hora en hacer que funcionara mi marido”. (No batalles, Frustra. La próxima vez adminístrale unas cuantas gotas de las miríficas aguas de Saltillo, y verás cómo tu lánguido y alicaído esposo se convierte en viripotente semental que te llevará no a un éxtasis orgásmico, sino a tantos que no podrás contarlos por causa del deliquio. Tus gritos de pasión se escucharán en 10 kilómetros a la redonda, y al día siguiente amanecerás con el cuerpo derrengado, pero con una plácida sonrisa de satisfacción. Te lo garantizo)... FIN.