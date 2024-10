Frontera en juego: Harris o Trump decidirán el rumbo de México

Las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos no sólo definirán el futuro de nuestro principal socio comercial, sino también las relaciones diplomáticas y económicas que mantienen, especialmente con México. Para nuestro país y estados fronterizos como Coahuila, esta elección tiene una importancia que trasciende a los candidatos. Las decisiones que se tomen en noviembre impactarán temas clave como el comercio en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ( T-MEC ), la migración y la seguridad fronteriza. Está en juego una relación bilateral que representa el 80 por ciento de las exportaciones mexicanas y un comercio anual superior a los 600 mil millones de dólares.

El fenómeno del nearshoring ha puesto a México en una posición estratégica como destino de inversión, particularmente para empresas estadounidenses que buscan acercar su producción tras las disrupciones en las cadenas de suministro global. Coahuila, con su cercanía a Texas y una sólida red industrial, ha sido uno de los principales beneficiarios de esta tendencia.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Un guerrero nunca muere!

De acuerdo con el Consejo de Empresas Globales , la economía de México crecerá un 2.5 por ciento en los próximos seis años debido al nearshoring. También se estima que el sector manufacturero mexicano podría atraer más de 80 mil millones de dólares y generar hasta 4 millones de empleos para 2030. Sin embargo, esta oportunidad podría desvanecerse si las políticas comerciales de Estados Unidos cambian radicalmente tras las elecciones.

Kamala Harris , vicepresidenta y candidata demócrata, ha mostrado un claro compromiso con políticas que favorecen el libre comercio y la inversión en infraestructura, reforzando los lazos comerciales con México. Si gana, es probable que las políticas económicas proactivas continúen, consolidando el T-MEC y atrayendo más inversiones a estados fronterizos como Coahuila, lo que generaría estabilidad y mayores oportunidades de desarrollo económico.

Por el contrario, Donald Trump ha dejado claro que sus políticas proteccionistas seguirían vigentes. Durante su mandato, la relación con México estuvo marcada por tensiones constantes, como la amenaza de imponer aranceles del 25 por ciento a las importaciones mexicanas en 2019, lo que desató pánico en los mercados. Recientemente, Trump reiteró su postura proteccionista amenazando con imponer aranceles del 200 por ciento a John Deere si traslada su producción a México. Si regresa a la Casa Blanca , es probable que estas tensiones resurjan, poniendo en riesgo inversiones extranjeras esenciales para México y afectado a estados como Coahuila, donde el comercio con Estados Unidos es crucial.

Más allá de lo económico, las políticas migratorias jugarán un papel central. Coahuila, dada su ubicación, es un punto de tránsito clave para los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. La crisis migratoria en la frontera norte se ha intensificado en los últimos meses, y las políticas del próximo presidente estadounidense afectarán directamente a la región. Mientras Harris aboga por una reforma migratoria integral, Trump promete soportar sus políticas de deportación y continuar con la construcción del muro fronterizo.

El voto latino también será clave en estas elecciones. Según Statista , los temas prioritarios para los latinos en 2024 son la economía, el acceso a la atención médica y la inmigración. Este grupo, que representa más del 13 por ciento del electorado, ha crecido y se ha consolidado como una de las fuerzas más influyentes en las elecciones. En particular, los jóvenes latinos se perfilan como un sector electoral clave que podría inclinar la balanza a favor de Harris, siempre que su campaña logre movilizarlos.

Las redes sociales y la inteligencia artificial jugarán un papel crucial en este proceso. Los jóvenes, especialmente los latinos, consumen la mayor parte de su información política a través de plataformas como TikTok, Snapchat y X. Estas herramientas han transformado las campañas electorales, permitiendo una segmentación más precisa y la personalización de mensajes. Sin embargo, este nuevo poder también presenta riesgos, como la difusión de desinformación. Según un informe de El Financiero, las elecciones de 2024 serán las más influenciadas por redes sociales y tecnología avanzada, lo que hace más relevante que nunca la veracidad de la información en un entorno tan polarizado.

A sólo días de las elecciones, las encuestas muestran una ligera ventaja para Kamala Harris sobre Donald Trump. De acuerdo con el New York Times, Harris lidera por 22 puntos, aunque en los estados decisivos el margen es ajustado. Sin embargo, como lo mostró la elección de 2016, las encuestas no siempre captan el pulso real del electorado. Trump demostró entonces que su capacidad para movilizar a candidatos desencantados era subestimada, y podría ocurrir lo mismo si la campaña demócrata no logra capitalizar el descontento en sectores clave.

Para México, y especialmente para Coahuila, lo que ocurra en noviembre será crucial. La estabilidad económica y las oportunidades de inversión dependen en gran medida de la dirección que tome el nuevo gobierno estadounidense. Un triunfo de Harris podría traer estabilidad, mientras que una victoria de Trump podría reavivar las tensiones comerciales y migratorias, afectando gravemente a estados fronterizos como Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: El alarmante racismo de Trump es cada vez peor

El voto joven y latino, junto con el poder de las redes sociales y la inteligencia artificial, podrían redefinir las elecciones de 2024 de una manera sin precedentes. En estas semanas cruciales, para México, el futuro dependerá tanto de las urnas en Estados Unidos como de nuestra capacidad para adaptarnos a un entorno global cada vez más incierto.

El que escribe esta columna es hijo de un migrante que hace 30 años se vio obligado a dejar su hogar en búsqueda del sueño americano. La experiencia de mi padre a lo largo de estos años me ha permitido comprender de manera directa tanto los aciertos de Trump en su gobierno como las posibilidades que representa Kamala Harris al frente de los demócratas. Sin duda, el tema de la migración es un pilar central en la relación entre México y Estados Unidos, por el vínculo de millones de familias que siguen anhelando alcanzar ese sueño. Dedicada a Pedro y a los más de 12 millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos.

jorgesaucedo0205@gmail.com

Facebook, Twitter e Instagram: @jorgeinformando