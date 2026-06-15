Futbol, cabezas rodantes y la FIFA

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Futbol, cabezas rodantes y la FIFA
    CUARTOSCURO

Los precios excesivos convierten a este Mundial en el más caro de la historia. Estos costos dejaron fuera a la mayoría de la comunidad latina

El origen de este deporte, es sabido, está relacionado con patear cabezas de hombres degollados, es decir, de perdedores en guerras antiguas; como la consabida historia registrada entre los años 50 y 60 antes de nuestra era, cuando soldados celtas derrotaron a tropas romanas y celebraron pateando la cabeza de uno de los vencidos. También se relaciona con el violento juego romano denominado Harpastum, usado por los legionarios como entrenamiento militar para mantener a las tropas en forma (y despiadadas).

Por otro lado, en China, hacia el siglo 3 antes de nuestra era, los soldados entrenaban jugando Cuju, que consistía en patear una bola de cuero rellena de plumas para pasarla a través de una red. Y en Mesoamérica se acostumbraba el juego de pelota, el cual, cuando tenía motivo ritual, concluía con la decapitación de los perdedores.

https://vanguardia.com.mx/opinion/orwell-estamos-frente-a-la-desaparicion-del-voto-secreto-GA21219593

Hoy los comentaristas siguen llamando soldados a los jugadores, sobre todo en momentos emotivos, como lo fue la inauguración del Mundial de Futbol 2026. No es gratuito que cada equipo lleve la bandera de la nación que representa, ni es ocioso pensar en las serias desigualdades y en otro tipo de atrocidades, como la vulneración sistemática de derechos humanos que ocurre desde emisiones anteriores, tanto de jugadores como de trabajadores inmigrantes que construyen estadios y estructuras para esta justa deportiva.

Sin embargo, ahora ocurren actos de racismo en contra de equipos que representan al enemigo, no en el campo de juego, sino en la vida cotidiana, esa en la que países como Estados Unidos e Israel, entre otras potencias, mantienen en guerra, como es el caso de Irán y Palestina, por citar sólo dos de los equipos futbolísticos que han sido objeto de recortes, negación de visas, tratos discriminatorios y maltrato, algo que al parecer ya está normalizado por la FIFA. Recordemos Qatar y la muerte de más de 6 mil inmigrantes que acudieron a labores de construcción, pero fallecieron por condiciones inhumanas y falta de documentos legales para regresar a sus países de origen, entre otras cuestiones.

No, no niego que como seres gregarios es hermoso el sentido de comunidad que genera este deporte actualmente, así como el hecho de poner en valor cualidades que distinguen al pueblo mexicano: calidez, festividad y alegría. Pero eso no es un elemento desconocido. El temperamento festivo mexicano y el cálido recibimiento de equipos futbolísticos han disminuido, al menos simbólicamente, el ninguneo de Estados Unidos y su maltrato al ingresar a este vecino país. El ánimo alegre de la afición mexicana en las calles, incluso abrazó causas políticas y descalificó con abucheos a los portadores de camisetas de Israel.

Sin embargo, los precios excesivos convierten a este Mundial en el más caro de la historia. Estos costos dejaron fuera a la mayoría de la comunidad latina, que es la que le ha dado una gran presencia y se ha convertido en la gran consumidora de productos y boletos para ingresar a distintos partidos que no sean copas del mundo.

Hoy el precio de los boletos hospitality o VIP supera los 300 mil pesos, mientras que los accesos regulares rebasan los 120 mil. Una camiseta o jersey alcanza aproximadamente los 3 mil 500 pesos, pese a estar hecha de poliéster 100 por ciento reciclado, es decir, derivado de botellas PET, así como de elastano. Los aficionados pagan cantidades enormes por desechos contaminantes con leyendas y marcas impresas. Estos materiales tienen ftalatos y bisfenoles, formaldehído y otras sustancias químicas, como blanqueadores agresivos, que liberan microplásticos que pueden ser absorbidos por la piel.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-mundial-a-la-vuelta-de-la-esquina-FC21325527

El de las camisetas es un gran negocio que da la idea de exclusividad, la cual, al no ser alcanzada por todos los bolsillos, genera la producción de copias baratas (más botellas de PET procesadas) que pueden ser compradas a precios mucho menores, pero con el mismo riesgo a la salud. Así se consumen estas prendas al mismo ritmo que se ignoran las deudas de las madres buscadoras que se manifiestan y son vulneradas por la afición e incluso “periodistas” televisivos.

El vocablo futbol proviene del inglés football, que se compone por foot (pie) y ball (pelota). Y foot se asocia con la raíz indoeuropea ped, que significa pie en castellano. La palabra germánica ball se relaciona con la raíz indoeuropea bhel-2, que refiere a crecer o hincharse, presente en las palabras balón y bulevar.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Críticas
Historia
alza de precios

Claudia Luna Fuentes

Claudia Luna Fuentes

Claudia Luna Fuentes. (Monclova, Coahuila, 1969). Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (2024-2027). Es licenciada en ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila, Maestra en Historia Contemporánea por la IBERO Saltillo y doctora en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Entre sus libros de poemas figuran Amenazado y brillante (Mantis Editores, México 2025), Donde la piel (Mantis Editores y CONARTE, México 2019), Carne para las flores, antología personal (Aullido libros, España 2011), Ruido de hormigas (Gatsby Ediciones, México 2005) y Casa de sol (FECA-CONACULTA, 1995). Entre otras antologías, aparece en el Anuario de poesía mexicana (Fondo de Cultura Económica, 2006), en Hacia un azul imposible (CEPE-UNAM/El tapiz del unicornio, 2023) y en Semillas de Nuestra Tierra. Muestra Ecopoética Mexicana (Grupo de Investigaciones Poéticas de la Madre Tierra y Cactus del viento, 2023).

Entre las revistas en las que ha publicado, destacan Southwest review, Dallas TX volumen 109, número 2; la revista de poesía contemporánea de Valencia 21veintiúnversos y Lichtungen, en el apartado Literatura del norte de México. Sus poemas traducidos, se imprimieron en muro en el Instituto Cultural de México en París, acompañando esculturas de Avelina y Alejandro Fuentes Quezada en la exposición Extinción Continua (2021). Fotografías medioambientales y video poemas fueron exhibidos en la Galería Mohammed Drissi, en Tánger (2021). Participó en una mesa literaria y en la muestra de arte visual coahuilense titulada Segar el mar con un poema visual, dentro del 49 Festival Cervantino (2022). Una selección de poemas sonoros trabajados alrededor del poema Piedra de Sol, de Octavio Paz, se dejaron escuchar en el Memorial Marie-José Tramini y Octavio Paz, en el Colegio de San Ildefonso, dentro del Festival Naturaleza y Poesía 2023 organizado por la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz.

En junio de 2024 fue invitada por la Universidad de Varsovia a compartir sus procesos creativos. Fue becaria del FONCA, FORCA y PECDA. Parte de su poesía ha sido traducida al árabe, francés, alemán, inglés y polaco. Hasta el día de hoy se desempeña como directora de divulgación científica y proyectos en el Museo del Desierto, de Saltillo, Coahuila, México, donde es integrante fundadora. Parte de su trabajo se encuentra en el portal virtual www.thenatureofcities.com, al lado de artistas medioambientales del mundo y en sus sitios https://claudialunafuentes.com

IG: @clunafuentes

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Madres buscadoras: ¿Tregua al dolor?
UNSPLASH

La expresión del odio: cuando la libertad se utiliza para dañar

NosotrAns: Foráneas, en resistencia y encontrándonos en Saltillo

NosotrAns: Foráneas, en resistencia y encontrándonos en Saltillo
true

Ver lo que no se ve
true

Elecciones 2026: En Coahuila no existen sorpresas, salvo una
CORTESÍA TV AZTECA/CUARTOSCURO

Morena quiere a Salinas Pliego de candidato
true

Mirador 14/06/2026
CUARTOSCURO

Pelé, Hugo, Raúl, Aguirre y la necesidad de festejar de los mexicanos...