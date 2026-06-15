Futbol, cabezas rodantes y la FIFA

Por otro lado, en China, hacia el siglo 3 antes de nuestra era, los soldados entrenaban jugando Cuju, que consistía en patear una bola de cuero rellena de plumas para pasarla a través de una red. Y en Mesoamérica se acostumbraba el juego de pelota, el cual, cuando tenía motivo ritual, concluía con la decapitación de los perdedores.

El origen de este deporte, es sabido, está relacionado con patear cabezas de hombres degollados, es decir, de perdedores en guerras antiguas; como la consabida historia registrada entre los años 50 y 60 antes de nuestra era, cuando soldados celtas derrotaron a tropas romanas y celebraron pateando la cabeza de uno de los vencidos. También se relaciona con el violento juego romano denominado Harpastum , usado por los legionarios como entrenamiento militar para mantener a las tropas en forma (y despiadadas).

Hoy los comentaristas siguen llamando soldados a los jugadores, sobre todo en momentos emotivos, como lo fue la inauguración del Mundial de Futbol 2026. No es gratuito que cada equipo lleve la bandera de la nación que representa, ni es ocioso pensar en las serias desigualdades y en otro tipo de atrocidades, como la vulneración sistemática de derechos humanos que ocurre desde emisiones anteriores, tanto de jugadores como de trabajadores inmigrantes que construyen estadios y estructuras para esta justa deportiva.

Sin embargo, ahora ocurren actos de racismo en contra de equipos que representan al enemigo, no en el campo de juego, sino en la vida cotidiana, esa en la que países como Estados Unidos e Israel, entre otras potencias, mantienen en guerra, como es el caso de Irán y Palestina, por citar sólo dos de los equipos futbolísticos que han sido objeto de recortes, negación de visas, tratos discriminatorios y maltrato, algo que al parecer ya está normalizado por la FIFA. Recordemos Qatar y la muerte de más de 6 mil inmigrantes que acudieron a labores de construcción, pero fallecieron por condiciones inhumanas y falta de documentos legales para regresar a sus países de origen, entre otras cuestiones.

No, no niego que como seres gregarios es hermoso el sentido de comunidad que genera este deporte actualmente, así como el hecho de poner en valor cualidades que distinguen al pueblo mexicano: calidez, festividad y alegría. Pero eso no es un elemento desconocido. El temperamento festivo mexicano y el cálido recibimiento de equipos futbolísticos han disminuido, al menos simbólicamente, el ninguneo de Estados Unidos y su maltrato al ingresar a este vecino país. El ánimo alegre de la afición mexicana en las calles, incluso abrazó causas políticas y descalificó con abucheos a los portadores de camisetas de Israel.

Sin embargo, los precios excesivos convierten a este Mundial en el más caro de la historia. Estos costos dejaron fuera a la mayoría de la comunidad latina, que es la que le ha dado una gran presencia y se ha convertido en la gran consumidora de productos y boletos para ingresar a distintos partidos que no sean copas del mundo.

Hoy el precio de los boletos hospitality o VIP supera los 300 mil pesos, mientras que los accesos regulares rebasan los 120 mil. Una camiseta o jersey alcanza aproximadamente los 3 mil 500 pesos, pese a estar hecha de poliéster 100 por ciento reciclado, es decir, derivado de botellas PET, así como de elastano. Los aficionados pagan cantidades enormes por desechos contaminantes con leyendas y marcas impresas. Estos materiales tienen ftalatos y bisfenoles, formaldehído y otras sustancias químicas, como blanqueadores agresivos, que liberan microplásticos que pueden ser absorbidos por la piel.