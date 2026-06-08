Orwell, ¿estamos frente a la desaparición del voto secreto?

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Orwell, ¿estamos frente a la desaparición del voto secreto?
    OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA

La solicitud de la demostración del código QR sobre una boleta recién sufragada y a través de una selfie tomada en el interior del cubículo de la votación no sería sólo un delito electoral

Al entrar a votar, ayer domingo, en la primaria donde acudí, se escuchaba, a manera de música ambiental, una canción en inglés que decía más o menos así: “Seré fiel al rojo, blanco y azul de mi bandera”. Era country, género al que estamos acostumbrados en el norte del país, sobre todo en ciudades fronterizas.

Pero la letra de esta música, al ser advertida y señalada por mi acompañante, me erizó la piel. Por supuesto que nos encontramos en un momento delicado en la relación bilateral con Estados Unidos. Por supuesto que los procesos electorales actuales y los que siguen se encuentran en un contexto en el que algunas figuras políticas y ciudadanos solicitan la intervención del vecino país del norte.

https://vanguardia.com.mx/opinion/echar-servilleta-y-otros-alimentos-norestenses-BE21072300

Son intervenciones que usan tecnología digital para hacerse realidad en otros países. En este sentido, se notificó, a través de medios de comunicación, una supuesta coerción del voto mediante un código QR, un modelo ya usado, al parecer, en las pasadas elecciones de Durango. Sin conceder y haciendo una ensoñación novelesca sobre la probabilidad de que los códigos QR puedan enlazar complejas bases de datos y confirmar identidades de votantes para coaccionar el sufragio, esto nos plantea también la posible desaparición de las elecciones en México como las conocemos. ¿Estaríamos frente a un ensayo de lo que serían los siguientes comicios electorales?

Quedarían atrás y palidecerían los “embarazos” de urnas. La solicitud de la demostración del código QR sobre una boleta recién sufragada y a través de una selfie tomada en el interior del cubículo de la votación no sería sólo un delito electoral; poco importaría que este mecanismo sirviera para validar la posterior entrega de dinero. Lo grave sería que el manejo de los datos se constituiría en un modelo paralelo al sistema de votación.

Superando a George Orwell o en alianza con este espíritu novelesco, de triunfar y perfeccionarse esta vía digital, acudir a las casillas sería sólo un elemento en una ecuación para validar resultados previamente proyectados, todo ello con base en las credenciales entregadas con antelación a cambio de ser registradas como militantes, para obtener apoyos como descuentos inmensos en impuestos, entrega de huevo, despensa y materiales para construcción, entre otros. Por cierto, las operaciones en efectivo para comprar los votos y las transferencias de dinero electrónico constituyen un horrendo ejercicio que ya pertenece a todos los partidos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/denuncia-formalmente-morena-supuesta-compra-de-votos-a-traves-de-codigos-qr-en-coahuila-FA21214357

Y ante esto, dos preguntas casi ingenuas: ¿es oprobioso que se prohíba el ingreso del celular al cubículo en el que se emite el sufragio? ¿O quieren que definitivamente nos despidamos de las elecciones como ese espacio que, con sus fallos y querellas, ofrece el anonimato del voto?

Esta preocupación abarca los procesos electorales de toda la República Mexicana y es obligación de las autoridades electorales seguir en la revisión y corrección de los procesos bajo su jurisdicción. Así que, querido George, la vigilancia que enunciaste adquiere nuevos y chabacanos caminos en México.

El vocablo votar proviene del latín votāre, que significa hacer ofrendas o promesas religiosas. A su vez, deriva de votum, que refiere a “promesa” o “deseo solemne”. En la Antigua Roma, un votum era un pacto o promesa sagrada hecha a los dioses para lograr sus favores.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Voto
A20

Claudia Luna Fuentes

Claudia Luna Fuentes

Claudia Luna Fuentes. (Monclova, Coahuila, 1969). Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (2024-2027). Es licenciada en ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila, Maestra en Historia Contemporánea por la IBERO Saltillo y doctora en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Entre sus libros de poemas figuran Amenazado y brillante (Mantis Editores, México 2025), Donde la piel (Mantis Editores y CONARTE, México 2019), Carne para las flores, antología personal (Aullido libros, España 2011), Ruido de hormigas (Gatsby Ediciones, México 2005) y Casa de sol (FECA-CONACULTA, 1995). Entre otras antologías, aparece en el Anuario de poesía mexicana (Fondo de Cultura Económica, 2006), en Hacia un azul imposible (CEPE-UNAM/El tapiz del unicornio, 2023) y en Semillas de Nuestra Tierra. Muestra Ecopoética Mexicana (Grupo de Investigaciones Poéticas de la Madre Tierra y Cactus del viento, 2023).

Entre las revistas en las que ha publicado, destacan Southwest review, Dallas TX volumen 109, número 2; la revista de poesía contemporánea de Valencia 21veintiúnversos y Lichtungen, en el apartado Literatura del norte de México. Sus poemas traducidos, se imprimieron en muro en el Instituto Cultural de México en París, acompañando esculturas de Avelina y Alejandro Fuentes Quezada en la exposición Extinción Continua (2021). Fotografías medioambientales y video poemas fueron exhibidos en la Galería Mohammed Drissi, en Tánger (2021). Participó en una mesa literaria y en la muestra de arte visual coahuilense titulada Segar el mar con un poema visual, dentro del 49 Festival Cervantino (2022). Una selección de poemas sonoros trabajados alrededor del poema Piedra de Sol, de Octavio Paz, se dejaron escuchar en el Memorial Marie-José Tramini y Octavio Paz, en el Colegio de San Ildefonso, dentro del Festival Naturaleza y Poesía 2023 organizado por la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz.

En junio de 2024 fue invitada por la Universidad de Varsovia a compartir sus procesos creativos. Fue becaria del FONCA, FORCA y PECDA. Parte de su poesía ha sido traducida al árabe, francés, alemán, inglés y polaco. Hasta el día de hoy se desempeña como directora de divulgación científica y proyectos en el Museo del Desierto, de Saltillo, Coahuila, México, donde es integrante fundadora. Parte de su trabajo se encuentra en el portal virtual www.thenatureofcities.com, al lado de artistas medioambientales del mundo y en sus sitios https://claudialunafuentes.com

IG: @clunafuentes

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Coahuila: Llegó el día
true

La soberanía, dentro y fuera: la ciudadanía
true

Coahuila: Las elecciones de este ‘domingo 7’

NosotrAs: La representación que nos arrebatan

NosotrAs: La representación que nos arrebatan
true

Las escuelas de verano para extranjeros en Saltillo

true

Manganitas ∙ AFA
EFE/ ARCHIVO

La encíclica de La Chingada y la Presidenta en su Palacio

true

Roxana Berenice: El precio de escribir y criticar