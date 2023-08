Gana más el taquero que un ingeniero

Propiamente, no está bancarizado, porque como no tiene razón social ni cédula fiscal, abre cuentas a nombre de personas físicas y en esto, los bancos se hacen de la vista gorda.

El taquero callejero que ocupa personal, no paga IMSS, INFONAVIT y por supuesto, no paga impuestos.

Taquero recibe ingresos % de $22 millones 500,000 cada mes.

Obvio, tiene sus gastos, como todo “empresario”, pero cuando mucho -según él mismo me dijo- le restan 40% a sus números.

O sea, después de gastos, ese buen hombre se embuchaca libres cada mes $13 millones 500,000.

No quiso que le tomara fotografía y aunque me dio su nombre me pidió no revelarlo.

“De todos modos, todo mundo aquí sabe aquí quién soy y los primeros en saberlo son los de la autoridad”, me dijo.

Lo que sí me dijo es que, como todo en México, “uno tiene qué acercarse a alguien en busca de protección”.

- Usted, ¿a quién se le acercó?, le pregunté.

“Al licenciado René Bejarano. De hecho es asesor de mis negocios y de los de otros compañeros”, respondió muy orondo y muy ufano.

- Oiga -le repliqué- ¿no va a tener algún problema si público eso?

“Para nada, todo mundo aquí también sabe eso”, respondió.

Y mientras tanto en el SAT.

Los propios números que emanan del gobierno federal hablan de que la economía informal ha crecido en los últimos cinco años en casi un 30%

La base de contribuyentes fiscales no ha aumentado más allá del 5%, desde el año 2019.

Cualquier nuevo contribuyente que quiere darse de alta, tiene que esperar hasta 6 meses para conseguir una cita en cualquier oficina del SAT.

O pagarle a uno de los muchos coyotes que las venden hasta en $5,000

Por un lado, el gobierno no hace esfuerzos significativos para meter a la formalidad a los casi 5 millones de informales que operan negocios de todo tipo.

Y por el otro, entorpece las intenciones de quienes forman nuevas empresas y quieren darlas de alta en el sistema tributario nacional.

Cajón de sastre:

“La que le espera al nuevo presidente de México”, remata la irreverente de mi Gaby, quien usa correctamente el artículo masculino para referirse por igual a hombres y mujeres, tal como lo establece la Real Academia Española, que rechaza la mamona costumbre de decir “las y los mexicanos”, “las y los diputados”, “las y los ciudadanos”, moda que trajo a México el inefable Vicente Fox.