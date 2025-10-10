Gana Nobel de La Paz, activista venezolana, María Corina Machado

Les platico? Arre!

La entrevisté en Caracas en julio del año pasado y esto fue lo que me dijo:

https://www.detona.com/articulo/el-chavismo-nos-quito-todo-tambien-el-miedo

Mï encuentro con ella se dio días después de las elecciones en las que Maduro arrebató el triunfo logrado en las urnas por Edmundo González Urrutia, candidato opositor.

María Corina fue la marca e inspiración detrás de él, pero no pudo competir debido a que el régimen de Maduro la inhabilitó por cinco años.

Nunca salió de Venezuela, a pesar de las amenazas y acosos que sufre desde entonces.

El Premio:

Debido a su lucha -primero contra Hugo Chávez y después contra Maduro- “el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, destacó su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su denodado esfuerzo por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

El Premio Nobel de la Paz 2025 le fue otorgado este viernes 10 de octubre en Noruega, superando a 338 candidatos en competencia, entre ellos 244 personalidades y 94 organizaciones, cuya identidad se mantuvo en secreto.

CAJÓN DESASTRE:

- Uno de los nominados fue el mexicano Víctor González Torres, mejor conocido como Dr. Simi.

- Otro -no se ría, por favor- Donald Trump.

