Genial el principal. Verdulero el telonero

¿Les platico? ¡Arre! Se presentó con toda su tropa de chilangos la noche de este sábado 7, en el Auditorio de Santiago, pueblo mágico, que padece un grave problema que no ha pasado a mayores nomás porque el Dios de Spinoza es grande: La salida hacia el estacionamiento y la Carretera Nacional es por unas escaleras en zig zag que provocan un peligroso embudo, que Protección Civil ha pasado por alto.

Rampas para sillas de ruedas brillan por su ausencia y la “vigilancia” del personal está de adorno, pues nada hacen por que el “respetable” público respete a las personas con alguna incapacidad.

Fuimos testigos de un par de barbajanas que literalmente le aventaron su camioneta encima a una mujer que caminaba con una férula en su pierna derecha. Todo con tal de agandallar un lugar en el parqueadero.

Ahí se las dejo, a ver si el alcalde David de la Peña Marroquín le pone atención al asunto. Aunque como él viaja en helicóptero, no creo que sufra de estas penurias. propias de los humildes mortales. Ahora sí, como dijo el dermatólogo a su paciente de la Generación de Espinillentos Z: “Al grano”:

Para promover su espectáculo concedió una entrevista a Ramiro Cantú, de la Televisa local, en cierto programa que se llama “Lo que pasa en Monterrey, chisme y escándalo”.

Craso error de su agente, porque la ignorancia del entrevistador quedó en evidencia ante la cultura del Pelón.

No les sugiero que vean la mentada entrevista porque da pena ajena. ¿Qué se puede esperar de un programa con ese nombre, que no sale, sino que se arrastra al aire en una empresa que se jacta de decir que la televisión en México es para los jodidos.

Eduardo Talavera: Todo standupero tiene un telonero. El del Pelón se llama así y desde que salió al escenario para supuestamente “calentar” al público -que esa es su misión- la enfrió diamadre.

Dijo que estaba muy contento de presentarse en Monterrey.

Alguien del público le corrigió a capela y a gritos que estaba en Santiago y después de “zarandearlo” verbalmente, “corrigió” al preguntar: “¿Cómo están los sampetrinos esta noche?” Úkela.

El tacubayo metió la pata una y otra y otra vez.

Nadie le pasó un apunte sobre el tipo de público que estaba ahí anoche y creyendo que se trataba de una carpa de su natal Tacuba, soltó dos o tres palabras de esas que ni los más atrevidos comediantes se animan a decir en el escenario.

Sus chistes solo sirvieron para que una psicóloga que estaba en entre el auditorio le diagnosticara un trauma sexual que el tal Talavera seguro piensa que se le va a curar cada vez que le abre al Pelón sus shows.

En resumen, el tal Talavera es un petardo. El Pelón en Tiempos de Cólera: Desde que comienza su interacción con el público, nos damos cuenta de que se trata de una persona culta, instruida.

Se confesó un obseso del buen uso del lenguaje y dio varios ejemplos que movieron a una risa inteligente -no barata- entre el público.

Tengo para ustedes un arsenal de videos que mostrarán fehacientemente la calidad del humor que despliega el hijo del popular Héctor Suárez en el escenario. Son 15 pero pudieron ser 30, porque el Pelón nos dio permiso para grabarlo.

De entre todo lo que ocurrió anoche, destaco lo siguiente: - La tarea del ser humano en estos tiempos es disipar o disparar sus miedos. Esto no lo dijo él, pero es una buena conclusión de lo que nos tocó presenciar anoche durante más de 90 minutos. - El enojo lastima a quien lo carga pero a veces da un propósito, puedes dejar que te destruya o te alimente, lo importante es cómo usarlo y hacia quién dirigirlo. Esto tampoco lo dijo el Pelón. También es una de mis conclusiones.