Genial el principal. Verdulero el telonero
Plácido DETONA Héctor Suárez Gomís es un standupero de polendas. Desafía al público y exhibe la ignorancia que hay abajo y arriba del escenario. Respetuosa advertencia: Si usted solo lee encabezados, váyase... hasta el Cajón Desastre o no abra este artículo, porque es largo. Y no es albur
¿Les platico? ¡Arre!
Se presentó con toda su tropa de chilangos la noche de este sábado 7, en el Auditorio de Santiago, pueblo mágico, que padece un grave problema que no ha pasado a mayores nomás porque el Dios de Spinoza es grande:
La salida hacia el estacionamiento y la Carretera Nacional es por unas escaleras en zig zag que provocan un peligroso embudo, que Protección Civil ha pasado por alto.
Rampas para sillas de ruedas brillan por su ausencia y la “vigilancia” del personal está de adorno, pues nada hacen por que el “respetable” público respete a las personas con alguna incapacidad.
Fuimos testigos de un par de barbajanas que literalmente le aventaron su camioneta encima a una mujer que caminaba con una férula en su pierna derecha. Todo con tal de agandallar un lugar en el parqueadero.
Ahí se las dejo, a ver si el alcalde David de la Peña Marroquín le pone atención al asunto. Aunque como él viaja en helicóptero, no creo que sufra de estas penurias. propias de los humildes mortales.
Ahora sí, como dijo el dermatólogo a su paciente de la Generación de Espinillentos Z:
“Al grano”:
Para promover su espectáculo concedió una entrevista a Ramiro Cantú, de la Televisa local, en cierto programa que se llama “Lo que pasa en Monterrey, chisme y escándalo”.
Craso error de su agente, porque la ignorancia del entrevistador quedó en evidencia ante la cultura del Pelón.
No les sugiero que vean la mentada entrevista porque da pena ajena. ¿Qué se puede esperar de un programa con ese nombre, que no sale, sino que se arrastra al aire en una empresa que se jacta de decir que la televisión en México es para los jodidos.
Eduardo Talavera:
Todo standupero tiene un telonero. El del Pelón se llama así y desde que salió al escenario para supuestamente “calentar” al público -que esa es su misión- la enfrió diamadre.
Dijo que estaba muy contento de presentarse en Monterrey.
Alguien del público le corrigió a capela y a gritos que estaba en Santiago y después de “zarandearlo” verbalmente, “corrigió” al preguntar: “¿Cómo están los sampetrinos esta noche?” Úkela.
El tacubayo metió la pata una y otra y otra vez.
Nadie le pasó un apunte sobre el tipo de público que estaba ahí anoche y creyendo que se trataba de una carpa de su natal Tacuba, soltó dos o tres palabras de esas que ni los más atrevidos comediantes se animan a decir en el escenario.
Sus chistes solo sirvieron para que una psicóloga que estaba en entre el auditorio le diagnosticara un trauma sexual que el tal Talavera seguro piensa que se le va a curar cada vez que le abre al Pelón sus shows.
En resumen, el tal Talavera es un petardo.
El Pelón en Tiempos de Cólera:
Desde que comienza su interacción con el público, nos damos cuenta de que se trata de una persona culta, instruida.
Se confesó un obseso del buen uso del lenguaje y dio varios ejemplos que movieron a una risa inteligente -no barata- entre el público.
Tengo para ustedes un arsenal de videos que mostrarán fehacientemente la calidad del humor que despliega el hijo del popular Héctor Suárez en el escenario. Son 15 pero pudieron ser 30, porque el Pelón nos dio permiso para grabarlo.
De entre todo lo que ocurrió anoche, destaco lo siguiente:
- La tarea del ser humano en estos tiempos es disipar o disparar sus miedos. Esto no lo dijo él, pero es una buena conclusión de lo que nos tocó presenciar anoche durante más de 90 minutos.
- El enojo lastima a quien lo carga pero a veces da un propósito, puedes dejar que te destruya o te alimente, lo importante es cómo usarlo y hacia quién dirigirlo. Esto tampoco lo dijo el Pelón. También es una de mis conclusiones.
- El tuerto tiene la ventaja de que puede enfocar luego luego. Esto lo dijo Talavera y fue de lo poco rescatable de su intervención. Por cierto, las audiencias en tiempos de la AI -Inteligencia Artificial- son medio tuertas, porque ante cualquier duda ahí está el ChatGPT. El problema es que esa tecnología emergente de OpenAI deja medio tuerto a medio mundo, con la ventaja de que pueden ver con un solo ojo. Espero hayan captado la sutileza de mi comentario. Gracias.
- Suárez Gomís se autodefinió como un Standupero del Bienestar. Primer fregadazo al gobierno actual.
- “La esperanza mata a la experiencia”. Otro madrazo.
- La edad se resume en dos etapas: Cuando de jóvenes usábamos ácidos (lisérgico o LSD, entre otros, para andar bien higher) y ya de maduros tenemos que tomar antiácidos.
- “Tantita baba es suficiente, pero nomás poquita”, mensaje del Pelón a la audiencia, cuando no captaban el doble sentido de sus mensajes.
- El invierno nos da casi a todos un espléndido color de guardado.
- La falacia de los buenos deseos de año nuevo se da cuando la gente comienza a contar las calorías que se come.
- “Soy malo para recibir halagos”, bien por el Pelón, y el público, pues le hizo caso...
- “Tu suegra me cae con madre”, replica el marido a su esposa cuando ésta le echa en cara que nadie en su familia le cae bien. ¿Captaron?
- “Entendernos es bien fácil. Basta aplicar esta sabiduría: Los hombres nos relacionamos en base a insultos. Las mujeres se relacionan en base a elogios”.
- “Es cierto, las mujeres son multitask: pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. Los hombres solo podemos hacer dos: Encabronarlas e ignorarlas”.
- “A ver, si en verdad eres multitask, esposita mía ¿Por qué no puedes tener sexo y dolor de cabeza al mismo tiempo?”
- “Hay personas que no tienen gracia ni para ver a los canes haciendo sus necesidades”.
- Quienes nacieron entre 1980 y 1995 son millenials; simulan ser humanos y reclaman su derecho a estar bien pendejos”.
- Los talleres más exitosos para las mujeres les ayudan a ser manipuladoras y chantajistas.
- Los de los hombres: para hacernos pendejos.
- Las groserías son las únicas palabras vivas en un lenguaje de muertos “, Octavio Paz. Citó como despedida Héctor Suárez Gomís. Gracias por tu experiencia con los santiaguenses.
Cajón Desastre:
- No me tocó ver entre el público al alcalde David de la Peña Marroquín ni a ninguno de los “administradores” del chat Santiago: Por ejemplo, Daniel Hinojosa, Pepe Múzquiz y otros de esa ralea de activistas de pacotilla que usan las redes para auto promoverse para lo que caiga. Ese es el “activismo social” que se reproduce a la velocidad de larvas en celo en las redes sociales. Ah, es que NO viven en Santiago, “administran el chat que lleva su nombre, pero no viven en dicho pueblo mágico. “Qué chulos cabrones”, diría mi abuela la alcaldesa.
- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Mary Gaby y en un descuido, se nos aparece por aquí Sanjuana La Loca.
- Por lo pronto hoy, les deseo un plácido domingo.