Gertz Manero, ayer y hoy

La andanada de opiniones, casi todas desfavorables a la Presidenta, acerca de la renuncia del fiscal general de la República, me hizo pensar en cómo cambian las personas de acuerdo con sus intereses personales, en primer lugar, y políticos, en segundo. Aunque en no pocos “analistas” (periodistas, diputados y comentaristas de radio y presentadores de televisión) es demasiado notorio su nuevo parecer. Y no les reprocho que cambien, porque es natural, todos lo hacemos, pero no de manera tan mezquina.

No he olvidado quién era Gertz Manero , para muchos. Tenía, según ellos, una acumulación de defectos, errores, faltas, maldades, fallas, delitos y otras tantas cosas que criticarle, las cuales se acumulaban en listados a veces serios, otras execrables.

Intentaré recordar algunas de las cosas que de él se dijeron. Primero, estaba la de ser hombre despiadado, vengativo, soberbio. Acusó a su cuñada de haber propiciado la muerte de su hermano y la tuvo en la cárcel meses y meses. Era evidente que no tenía pruebas como para calificarla de homicida, aunque con ese sambenito estuvo encerrada. Derechos humanos y buenos abogados lograron vencer al pendenciero hermano hasta que la viuda, su cuñada, salió libre.

Literatos de primer nivel demostraron que Gertz había publicado con su nombre un libro que trataba de un personaje mexicano importante. Esa obra había sido publicada décadas atrás y mostraron claramente el plagio. ¿Sabe usted que en México tenemos una Ley de Derechos de Autor excelente y rara? ¿Por qué esto último? Porque guiados por Eugenio Aguirre , gran escritor con ascendientes de Parras, logró que los autores (literatos, poetas y músicos) fuesen los autores de esa ley. Cosa única en el mundo. Pues ahí se puede ver que el plagio es un delito y delito federal. ¿Cómo se atrevió Gertz a tamaña estupidez? O sea que fue un delincuente.

De alguna manera ingresó al Sistema Nacional de Investigadores, institución que Conacyt creó para apoyar a los científicos y para impedir la migración de cerebros mexicanos hacia Estados Unidos y Europa. El sistema paga una mensualidad a quienes producen. Cuando no lo hacen, los expulsa. En la UAdeC somos alrededor de 170, no tengo el dato. Hay grados: los candidatos, luego primer nivel, segundo, tercero y eméritos. El dinero recibido crece con esos niveles. Gertz está en el SNI 3, o sea el más alto. ¿Cuáles son sus investigaciones? Nadie lo sabe, porque no tiene.

Es o era accionista de una Universidad un tanto confesional en CDMX y Puebla. ¿Es importante? Sí, y mucho. La orden religiosa que la creó es una de las más conservadoras. Y nuestro fiscal estaba en un puesto directivo. Ahí acogieron a una gran historiadora española, especialista en lo que allá se nombra la Reconquista. Echó abajo en su tesis doctoral no pocas creencias: yo llevé una clase con ella en Zacatecas. Sus alumnos de aquella universidad estaban felices, pero un buen día la expulsaron: alguien se enteró de que era divorciada. ¡Imagínese usted, una pecadora entre jóvenes doncellas!

La flojera de Gertz también fue demasiado criticada. No averiguaba nada, no denunciaba a nadie, etcétera.

No me queda espacio más que para decir que quienes lo criticaron sin piedad hace años ahora lo defienden y atacan a Sheinbaum porque lo saca del juego. Alito, Moreira, Romero, Lilly, Salinas Pliego y otros aprovecharon el hecho para subirse a la tribuna y atacar. No cabe duda: tenemos unos pésimos diputados, banqueros, periodistas y comentaristas y... pare de contar.