Incremento de movilidad y clima invernal activan operativo especial en la Autopista Monterrey-Saltillo

Coahuila
/ 26 diciembre 2025
    Incremento de movilidad y clima invernal activan operativo especial en la Autopista Monterrey-Saltillo
    Refuerza Autopista Monterrey–Saltillo operativo invernal ante aumento de movilidad y riesgos climáticos. FOTO: VANGUARDIA

Ante el incremento de la movilidad y las condiciones climáticas propias del invierno, la Concesionaria Autopista Monterrey–Saltillo fortalece su esquema de monitoreo y atención vial, con operación permanente las 24 horas y apoyo de infraestructura y tecnología especializada

Durante la temporada invernal, marcada por un aumento en el flujo vehicular y por condiciones climáticas que demandan mayor precaución al conducir, la Concesionaria Autopista Monterrey–Saltillo (CAMS) mantiene y refuerza su estrategia integral de monitoreo, atención y respuesta vial, con el objetivo de ofrecer trayectos más seguros a quienes transitan por esta importante vía de comunicación.

La operación se coordina de manera ininterrumpida desde el Centro de Control de Tráfico, donde personal especializado supervisa las condiciones de la autopista las 24 horas del día. Este esquema cuenta con el respaldo de unidades de auxilio vial, ambulancia, grúa articulada y vigilancia privada, así como con paneles de mensajería variable que permiten informar en tiempo real a los conductores sobre el estado del camino y posibles eventualidades.

En materia de infraestructura, la autopista dispone de cinco rampas de emergencia, 11 kilómetros de luminaria, barreras móviles y un robusto equipamiento tecnológico que incluye cámaras, radares y sensores de visibilidad, herramientas clave para la detección oportuna de incidentes y la toma de decisiones inmediatas ante cualquier riesgo.

$!CAMS mantiene operación permanente para garantizar seguridad vial en invierno.
CAMS mantiene operación permanente para garantizar seguridad vial en invierno. CORTESÍA

“La temporada decembrina representa uno de los periodos de mayor exigencia operativa. En CAMS trabajamos de manera permanente para fortalecer la prevención, la atención oportuna y la seguridad de quienes transitan por esta vía estratégica”, afirmó Pedro Colomar, director de Operaciones de ROADIS México.

La Autopista Monterrey–Saltillo es uno de los corredores más relevantes para la conectividad industrial, comercial y turística del noreste del país, por lo que la concesionaria reiteró el llamado a los automovilistas a extremar precauciones, respetar la señalización y adaptar su forma de conducir a las condiciones propias de la temporada invernal.

Temas


Autopistas
Movilidad
Tráfico

Localizaciones


Coahuila

