Incremento de movilidad y clima invernal activan operativo especial en la Autopista Monterrey-Saltillo

Durante la temporada invernal, marcada por un aumento en el flujo vehicular y por condiciones climáticas que demandan mayor precaución al conducir, la Concesionaria Autopista Monterrey–Saltillo (CAMS) mantiene y refuerza su estrategia integral de monitoreo, atención y respuesta vial, con el objetivo de ofrecer trayectos más seguros a quienes transitan por esta importante vía de comunicación.

La operación se coordina de manera ininterrumpida desde el Centro de Control de Tráfico, donde personal especializado supervisa las condiciones de la autopista las 24 horas del día. Este esquema cuenta con el respaldo de unidades de auxilio vial, ambulancia, grúa articulada y vigilancia privada, así como con paneles de mensajería variable que permiten informar en tiempo real a los conductores sobre el estado del camino y posibles eventualidades.

En materia de infraestructura, la autopista dispone de cinco rampas de emergencia, 11 kilómetros de luminaria, barreras móviles y un robusto equipamiento tecnológico que incluye cámaras, radares y sensores de visibilidad, herramientas clave para la detección oportuna de incidentes y la toma de decisiones inmediatas ante cualquier riesgo.