Luego de casi 18 años, por fin hubo cambio de proveedor en las despensas que el gobierno estatal reparte entre beneficiarios sociales coahuiltecos.

El abastecedor anterior inició el negocio en la administración del entonces gobernador Humberto Moreira Valdés, fue inamovible con Rubén Moreira, y también con Miguel Ángel Riquelme.

TE PUEDE INTERESAR: Dos en la mira

Pero en la administración estatal entrante, afirman que ya le dieron las gracias y se asignó a otro distribuidor, que según dicen, les pone más huevos.

Bueno, la verdad es que lideresas y beneficiarias reconocen que las bolsas traen también más atún y más detergente.

Para explicar con manzanas, peras y naranjas este negociazo, solo del 2018 al 2021, el gobierno estatal pagó 2 mil 178 millones de pesos en este servicio, para programas de apoyo alimentario.

Si eso fue solo en cuatro años, estimado lector, imagine usted cuánto dinero ganó el político y empresario que surtió estas bolsas de alimentos, durante casi tres sexenios consecutivos.

¡Suertudote!

¡HAY TIRO!

La tirria del ex gobernador coahuilteco Rubén Moreira Valdez contra el ex mandatario hidalguense Omar Fayad es grande, muy grande.

Por razones desconocidas, Moreira Valdez, según columnistas nacionales, se le fue a la yugular al esposo de la actriz Victoria Ruffo, al que señaló de estrambótico y acusó de traidor al PRI.

El diputado federal reveló que, en Hidalgo, el gobernador Julio Menchaca ya no aguantaba sus caprichos y banalidades y que por eso Fayad renunció al PRI y aceptó irse de embajador a Noruega.

Una de las posibles causas del odio de Rubén a Omar, es que el hidalguense le jugó las contras a Carolina Viggiano, cuando la diputada federal contendió por la gubernatura de este risueño estado.

Anda en plan felón, nuestro representante popular...

DE PELUCHE

No me consta, pero de buena fuente me enteré que en una de las visitas del diputado morenista Antonio Attolini a la Región Carbonífera, lo confundieron con un afamado comediante.

Resulta y resalta, según narran, que el legislador lagunero fue abordado en un restaurante por varios fans de la familia Peluche, al confundirlo con Eugenio Derbez.

Y ni cómo culparlos, pues el parecido de Attolini con el protagonista de los filmes Radical y No se aceptan devoluciones, es innegable.

Preguntameee...

EL MENSAJE DE HOY

Luly, ¡muchas felicidades! Gracias por ayudarme a ser una segunda mamá porque, junto a tu esposo Javier Díaz, nos dan ejemplo a todos de cómo ser una familia amorosa y ejemplar: Lourdes Naranjo de López.