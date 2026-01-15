En el ecosistema emprendedor moderno —ese donde todo promete resultados inmediatos y nadie se hace responsable del día 30— ha surgido una figura tan prolífica como peligrosa: el Gurú de Microondas.

Este personaje no se forma; se recalienta.

Su educación ocurre en lapsos perfectamente compatibles con la procrastinación productiva: entrenamientos intensivos de cuatro horas, seminarios de una hora semanal y una dieta estricta de Tiktoks, Instagram y reels de Facebook. No investiga, scrollea, stockea a sus seguidores. No estudia, guarda publicaciones e imágenes.

Su hoja de vida presume hitos académicos de alto impacto emocional y baja profundidad, como:

“Retírate 21 días y conviértete en experto en IA”, diplomados sabatinos de ocho sesiones exprés, y certificaciones donde el diploma llega antes que la duda.

Con un entusiasmo casi admirable —y una seguridad completamente injustificada— se lanzan al mundo del coaching personal y empresarial. Bien adoctrinados en el uso extensivo de promociones pagadas, dominan Instagram, Facebook y LinkedIn como verdaderos alquimistas del alcance. Llegan a miles de personas... aunque no sepan muy bien qué están enseñando.

Porque el Gurú de Microondas entiende algo clave del nuevo mercado del conocimiento: la repetición vende más que el entendimiento.

Así, evangelizan a sus seguidores con un léxico cuidadosamente inflado, palabras que suenan profundas aunque no expliquen nada: