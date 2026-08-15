Hablemos de Dios 291: la Biblia presentada por cuatro grandes autores

Savater y Almudena Grandes creo que usted los ha leído, no necesitan de presentación. Asimismo Atxaga, tal vez un poco menos conocido aquí en México. Y dejo para el final el comentario de uno grande, gran poeta ibérico y para mí, de mis preferidos, Luis García Montero. Debo de tener la mayoría de sus libros los cuales he disfrutado mucho.

Usted lo sabe, mi biblioteca es un caos bien ordenado. No hay contradicción de por medio. Aunque tengo un inventario digital de mis libros, rara vez lo consulto. Todo lo confío en mi mente la cual me juega rudas charadas. Una de ellas recientemente: No tenía el más mínimo ni vago recuerdo de que tenía en mi biblioteca el siguiente libro: “ Poetas y profetas ”, el subtítulo es largo, pero harto explícito: “Cuatro libros clave del Antiguo Testamento presentados por cuatro grandes autores”. El libro es una edición española de Betselia, editado en Barcelona, España. Insisto, ni sabía que lo tenía. Menos recuerdo en qué andanza pretérita lo adquirí. Lo bueno es que está en mis manos. La particularidad de este volumen es la siguiente: los textos bíblicos de Amós y Jonás, Oseas, Job y Salmos son presentados respectivamente por poetas, por escritores, en este caso, por Bernardo Atxaga, Almudena Grandes, Fernando Savater y Luis García Montero.

Las traducciones de cada libro de la Biblia son buenas, no traen número los versos y sus parágrafos son lineales, es decir, se leen como lo que son: un volumen concreto. Un libro dentro de ese libro llamado Biblia. Y la presentación de estos folios corre a cargo de los cuatro estetas los cuales los comentan con su enfoque, sus memorias, su particular punto de vista. Una delicia y maravilla.

Hoy y rápidamente, me detengo en tres libros: Amós, Jonás y Job. Sin duda, usted los ha leído y los conoce más y mejor que yo. Se los sabe al dedillo. Pero vale la pena repasarlos, máxime que le comento, son presentados por estos escritores de primera fila. El filósofo y narrador Fernando Savater se detiene en Job, ese justo varón el cual es sometido a pruebas inimaginables por Satanás. Todo, con la complacencia y autorización de Jehová.

Si usted lo recuerda, siempre he puesto como ejemplo bíblico de la tristeza y emperrada depresión que todos los humanos padecemos en alguna etapa de nuestra vida, a Job y su reclamo que araña el alma: “Pues me sucede lo que más temía y lo que recelaba me acontece. No vivía en resguardo, ni omitía mis preces, ni me daba descanso, y sin embargo vínome aflicción”. Savater, ese viejo sabio de la ética y la filosofía aunque luego de la muerte de su musa, ya no escribe más, despluma este libro con lujo de suficiencia. Con cierta socarronería, critica eso que la mayoría de los cristianos tratan de “vendernos” todo el tiempo: ser pacientes y resignados como el justo Job, al cual Jehová le reintegró todos sus bienes.

Y aquí Fernando Savater se burla precisamente de que al final del libro, cuando se le restituye la vida saludable, limpia y justa al varón el cual no renegó de Dios, éste le da “nuevos hijos e hijas”, sí, como si fuese todo el mundo desechable e intercambiable, productos genéricos, vaya.

ESQUINA-BAJAN

Este final a Savater se le hace “apresurado y falsamente conciliador”. Ahora bien, usted puede decir que este libro como muchos otros, son arquetípicos, libro simbólico para ejemplificar una conducta moral y religiosa de fe ciega en Dios. Pues si es así, entonces toda la Biblia es claro, simbólica y nadie existió. El libro es poderoso y ejemplo de buena literatura dramática. Y claro, siempre será difícil abordar y definir esto que explora el texto: la maldad y lo justo o injusto de los humanos en su conducta en la tierra.

¿Dios está al pendiente, con un garrote en mano, para premiar o castigar al justo o al impío? Al parecer, no. Cientos de años que no el bien, sino la maldad mora en esta tierra yerma. Nadie o pocos creen en esta especie de castigo que Dios en algunas partes de la Biblia promete. Y sí, su Reino no llega y acaso, nunca llegará.

Esta es una esperanza y consolación espiritual que nos hemos creado los humanos para medio seguir con vida en esta tierra hostil, pero hasta allí. En la antigüedad, hasta a los Profetas les iba de la patada. Sí, a ellos que eran la voz viva de Dios (sus mensajeros) en tierra infiel. Es el caso de Amós.

Decir la verdad tiene sus bemoles, lo hemos visto en esta tierra de México donde manda aún un solo hombre a través de Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador. Enfrentarse con el cacique, con sus claques, con los poderosos, tiene sus costos. Así ha sido siempre, desde tiempos bíblicos. El rebelde, el luchador social, los profetas son maltratados y señalados con índice de fuego por hablar palabras de valor y verdad.