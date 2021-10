Hacia el fortalecimiento de los Pueblos Mágicos

Existen dos esfuerzos muy visibles en materia turística que la Sectur ha impulsado para su difusión. Uno de ellos es

Visit México, el otro es el Programa de Pueblos Mágicos, aunque ahora aparece como una posibilidad iluminadora el programa Kuxatur.

Es muy distinto hablar de difusión que hablar de mercadotecnia. El mercadeo electrónico ahora lo están disputando en la iniciativa privada las plataformas de colocación de hospedajes para viajeros internautas. Pero a mi juicio la mejor manera de empezar las cosas es que la difusión se enfoque en la manera de viajar, en el cómo tener prácticas respetuosas de viaje, lo que implica entender a la comunidad receptora no involucrada directamente en los bienes y servicios que se ofrecen, pero sí afectada por el turismo irrespetuoso, invasivo.

Los turistas debemos entender el lenguaje del respeto a la natura y a la cultura del lugar que visitamos, por ejemplo, debemos ser cuidadosos cuando queremos fotografiar indígenas en su hábitat para que no tengan la sensación de ser animales de un zoológico, debe ser irrestricto el respeto a su privacidad. Bien distinto es solicitar su permiso para ser fotografiados cuando se encuentran públicamente ofreciendo sus productos.

Los visitantes que llegan y se van el mismo día con sus racers y traspasan la tranquilidad de los sitios rurales contaminándolos deben detenerse en esta nueva mirada del turismo de naturaleza. En la postpandemia los verdaderos turistas de bajo impacto ambiental buscarán sitios en donde haya políticas de conservación y estos turistas pagan mejor que los convencionales, además dejan los lugares

visitados tan limpios como los encontraron.

Hay prácticas antiguas que heredamos del colonialismo en las que sólo unos cuantos se favorecen de la presencia de los turistas en los Pueblos Mágicos. Una acción inmediata que debe ocurrir es involucrar a las familias de la base de la pirámide, sean indígenas, campesinos o pescadores, según cada caso, dentro de la cadena de valor, ofrezcan algún servicio como el de transportación o el de venta de alimentos tradicionales, dulces o pan típico, todo en la frecuencia de la formalidad para que se pueda embonar perfectamente su actividad con el resto de las actividades de comerciantes, hoteleros y restauranteros. Cuando se trate de artesanías, hay que acercar a sus creadores con los compradores finales para evitar la intermediación de pillos que les pagan el 5 por ciento de lo que ellos reciben por la venta de estos productos de arte utilitario.

A 20 años de haber iniciado el Programa de Pueblos Mágicos, de la Sectur, requiere de una evolución en sus propósitos, de un relanzamiento, no porque estén equivocados, sino porque ahora vivimos una realidad digital. Las características extraordinarias de estos sitios, así como la oferta de sus productos y servicios ahora se está promoviendo en redes sociales, pero sigue habiendo analfabetas de la cibernética y, lo que es peor, son ignorantes porque no tienen los instrumentos para aprender a socializarse digitalmente. En los mismos Pueblos Mágicos hay una gran polarización entre los que tienen conectividad y los que no.

Por eso resulta magnífico que, a iniciativa del senador Antonio García Conejo, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, se desarrolló en el pueblo mágico de Bustamante un foro sobre las nuevas visiones para el fortalecimiento de los Pueblos Mágicos, acompañándose del exalcalde de Saltillo y diputado federal Jericó Abramo Masso, recién nombrado presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara Baja y un apasionado del tema de la huella tlaxcalteca en nuestro País. Coahuila cuenta con siete Pueblos Mágicos a los que se les destinan recursos estatales, lo que resulta un ejemplo.

Particularmente me siento muy contento de la designación de mi amigo Jericó porque en su tiempo de munícipe se hermanaron la capital de Coahuila con el sencillo municipio de Bustamante, hoy pueblo mágico. El senador García Conejo y el diputado federal Abramo Masso harán una mancuerna de la que tengo grandes expectativas. No tengo duda que los Pueblos Mágicos resultarán beneficiados. Pondré lo mejor de mi parte en mi carácter de presidente de la Asociación Nacional de Comités Ciudadanos de Pueblos Mágicos.