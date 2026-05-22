Harfuch y Federico; los candidatos por la seguridad

García Harfuch es el hombre de todas las confianzas de la presidenta de la República; como Fernández Montañez, se advierte, lo es también para el gobernador de Coahuila.

El paralelismo de la relación de Claudia Sheinbaum con el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, y el de Manolo Jiménez con el fiscal general, Federico Fernández, es evidente.

Omar aparece en todas las encuestas como el político mejor posicionado para abanderar a Morena por la Presidencia de la República y Federico seguramente se ubica entre los dos primeros lugares.

El fiscal general, a diferencia de otros aspirantes, como Gabriel Elizondo, estaba impedido por su cargo de recorrer colonias populares del estado, lo que el titular de Mejora hace todo el tiempo.

Por eso llamó la atención de expertos comarcanos en la sucesión que el mandatario estatal pidiera a Fernández Montañez realizar barridos contra maleantes en barrios de las ciudades del estado.

Empresarios, productores de carbón y ganaderos de las regiones Centro y Carbonífera de Coahuila reconocen que el fiscal tiene presencia y elocuencia a la hora de pararse ante ellos.

“Yo sé que aún no lo es, pero lo parece, y eso en política importa a la hora de generar confianza y empatía”, dijo un expresidente de la CMIC en Monclova.

En la historia reciente de la entidad, ningún fiscal del estado mostró tanta cercanía y confianza con el gobernador en turno como la que ahora se les ve en eventos públicos a Manolo y Federico.

Los exprocuradores de justicia, Óscar Calderón, Jesús Torres Charles y Homero Ramos Gloria, jamás tuvieron una relación cercana con los gobernadores que los designaron.

Es más, el exgobernador Miguel Riquelme y el entonces fiscal general, Gerardo Márquez Rivera, eran tan distantes que Riquelme mejor se juntaba para departir con el jefe policíaco, el Jaguar.

Los idus de junio auguran buenas nuevas para el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, y para el fiscal del estado, Federico Fernández.

Al tiempo...

Tony venganzas

En la risueña población de San Buenaventura, el tema de la semana es el baño de limonada que recibió el diputado del PT, Tony Flores, de una mujer que se molestó porque intentó besarla.

El puesto de yukis y de aguas frescas de la fémina es ahora de los más visitados por la gente de la región, que desea conocer de propia boca la versión del ya famoso incidente.

No me lo crean, pero ahora anda el rumor de que el candidato a diputado local por el Partido del Trabajo pretende adquirir la fuente de empleo de la mujer, en venganza por el baño de limón.

Es capaz...

Remesas a salvo

Un gran respiro de alivio se sintió en Coahuila tras la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum de que la reforma bancaria en EU no afecta el envío de remesas a México.

Y es que esta entidad recibe más de 900 millones de dólares anuales de paisanos que laboran en el vecino país y que envían dinero a sus familias.

La orden de Donald Trump señala que en los próximos 60 días se anunciarán nuevas medidas contra el lavado de dinero y fraudes vía indocumentados que laboran en EU.

Al respecto, Sheinbaum Pardo aclaró que la mayoría de los 40 millones de mexicanos que trabajan en el país vecino tienen estatus legal y, por lo tanto, no habrá afectaciones a las remesas enviadas.

Coahuila recibió en 2024 casi 950 millones de dólares, y en el primer semestre de 2025 la cifra cayó a 411.9 millones de dólares, y en el primer cuatrimestre de 2026 se dio otro ajuste a la baja.

Veremos cómo cierra el año...

Azul celeste

A la hora de escribir esta columna, aún no juegan Cruz Azul y Pumas el primer partido por el campeonato de fútbol de la liga mexicana.

Durante años, he padecido burlas, escarnio y bullying por mantenerme leal a Cruz Azul y perder diez finales.

Pero sigo en pie y espero que la Máquina Celeste demuestre, con Joel Huiqui al mando, que todo es posible y que somos un equipo grande.