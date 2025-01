Hay nieve en las playas e incendios en las ciudades. Enero 2025 pasa rápidamente a ser parte del pasado, de los recuerdos, y de las experiencias acumuladas

¡Vaya que sí hizo frío! Claro está que ha hecho más en otras ocasiones. Y claro está que no me ha gustado en ninguna de las ocasiones. Sí. Soy “team calor”. Es curioso, sin embargo, así como todos los del equipo contrario, en el momento en que el mundo se pinta de blanco, me verán en las ventanas y probablemente asomada más allá de la puerta de la casa para mirar de cerca el hielo que adorna las plantas y respirar el aire frío. Es aire especial. Huele diferente y de alguna manera llena los pulmones de una sensación de novedad.

¿Cómo has pasado el frío? Bebidas calientes, tamales, caldos, horneando, cocinando, gastando gas y luz irremediablemente, compartiendo fotos hermosas, viendo películas, y el tan típico pan con café. Niños en casa...un tanto como estar de vacaciones. Y algunas personas que se escaparon a alguna playa para vivir el frío en lugar de calor. ¡Oh! Pero, ¿ya viste las fotos de New Orleans, Galveston, y algunas playas de Florida? Los eventos históricos no siempre son políticos. Han sido nevadas preciosas, aún en el entendido de que los habitantes de esos lugares seguramente han pasado días un tanto desconocidos. Tal vez un tanto incómodos. Y siempre perdurarán las estampas bellas y los recuerdos asombrados.

Por otro lado, incendios, fuego, destrucción. ¿Logras imaginar una ciudad (Pacific Palisades) totalmente consumida? Me parece algo tan inesperado y total. Pero, allí está, a ras de tierra. Incontables quienes perdieron todo. Y dentro de mí está la sensación de que empezar de nuevo no siempre es algo negativo. Las pérdidas sí... Tal vez se me asoma un anhelo. Anoche se me ocurrió la idea repentina de irme a vivir a otro lado. Dejar todo para, bueno, para dibujar la vida de otra manera, en el entendido de que yo seré aquí y en cualquier lugar la misma.

Enero 2025 ya se aproxima a formar parte del pasado. Se fue rápido. Me da gusto haber aprovechado para respirar aire frío. Y deseo para todos que las experiencias vividas formen la base para lo que sigue.