Hijo de tigre...

¿Les platico? ¡Arre! Congruencia y continuidad. Palabras claras de su mensaje a los habitantes del segundo municipio más poblado de Nuevo León. Sus orgullosos padres en primera fila y en el resto del abarrotado recinto universitario donde ocurrió el evento, la clase política celebraba las palabras y los gestos de un joven atrincherado en el cobijo de miles de familias a las que ha visitado en sus casas durante dos años de gobierno. ”Está volcado sobre su municipio”, me decía un viejo lobo de mar del llamado Grupo Apodaca. ”Aprendió rápido y se consolida como baluarte del priísmo estatal con miras a nacional”, me dijo otro, con más de 40 años en el servicio público. ”Va a ganar de calle su reelección como Alcalde”, expresó una dama que llegó desde los aires de San Pedro Garza García a las ráfagas de la juventud y niñez apodaquenses. Este municipio figura ya a nivel nacional como uno de los más representativos de la clase media, hablando en términos socio económicos.

Dos panistas -de cepa uno- Fernando Canales y otro de la nueva hornada -Hernán Salinas Wolberg- elogiando las palabras cumplidas con acciones del joven alcalde de Apodaca. El alcalde más chavo en la historia de México se llama Patricio Lozano Ramos, que asumió la alcaldía de Pesquería, NL a los 23 años en 2021, por el PAN. César Garza Arredondo tiene 28 cumplidos, pero Apodaca es Apodaca y Pesquería es Pesquería. Además, el hijo del Secretario del Ayuntamiento de Monterrey -César Garza Villarreal- elevó en solo dos años el rango de Apodaca a niveles que rebasan las fronteras en rubros tan importantes como la generación de empleos y la inversión directa de la industria maquiladora. Revisé los números de este municipio y los cotejé contra organismos como INDEX, Caintra, Coparmex y vi a varios de sus ejecutivos arquear las cejas por la potencia de este chavo, que viene a refrescar a la política mexicana. Dos personas que llegaron de la CDMX a un evento que tuvo lugar casi a la misma hora en el complejo industrial donde César rindió su informe, entraron al recinto por curiosidad y se quedaron durante casi todo el informe. Conocí a uno de ellos y me expresó su entusiasmo de ver a la nueva generación de políticos, bien metidos en el cambio maduro. Una madurez que está bien difícil encontrarla en alguien de 28 años. Pero como dijo un día este alcalde que pinta para lucir más rayas que su padre -para orgullo de los dos- la madurez se gana en las calles, en las casas, en las reuniones de los vecinos y en la rendición de cuentas. Apodaca reverdece laureles y los políticos de luenga experiencia, rinden honores al poder de una juventud que nos habla de un México liberado de ataduras y dogmas.

Bien por Apodaca y buena fortuna para sus habitantes. Con un año más de experiencia, al término de su tercer año liderando a este municipio, solo cosas buenas hay qué esperar para él... y para sus seguidores, que le ven alas para volar a otras alturas. ¿Federales? Puede ser... o más... Cajón Desastre: - Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente e Insustituible de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza.

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