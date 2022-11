Cayó aquel muchacho en manos de aquella mujer. Ya se sabe que caer en manos de una mujer no es lo mismo que caer en sus brazos. El desdichado mancebo traía sorbido el seso, el poco seso que su locura de amor le había dejado. Por esa hembra bebía los vientos; por ella andaba como sonámbulo, igual que fantasma de la noche. Le hablaban y no oía; veía y no miraba; iba a todas partes y no llegaba a ninguna... ...