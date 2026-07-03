Ifigenia Martínez: símbolo para la UNAM y las nuevas generaciones

Hace unos días, en el auditorio Narciso Bassols de la Facultad de Economía, el rector de la UNAM, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, acompañado por la directora de dicha facultad, la maestra Lorena Rodríguez León, y por Dionisio Meade, presidente de la Fundación UNAM, entre otros destacados docentes, encabezaron la entrega de los galardones de la primera edición del Premio Ifigenia Martínez, exdirectora de la facultad y referente en política fiscal y económica. Se premiaron trabajos de investigación de alumnos destacados en torno a las aportaciones de la maestra Ifigenia, destacando a la ciencia económica como una herramienta indispensable para reducir las desigualdades, ampliar los derechos fundamentales y diseñar un porvenir sostenible y socialmente justo, uniendo sólidamente la academia con el bienestar social de la población.

El certamen reconoció la excelencia de estudiantes, mediante ensayos, investigaciones y trabajos audiovisuales. Las propuestas abordaron temas cruciales como la progresividad tributaria –bandera que Ifigenia Martínez defendió a lo largo de toda su vida–, la redistribución del ingreso y la inserción laboral femenina. Autoridades y profesores coincidieron en que este estímulo busca impulsar a las nuevas generaciones a aplicar su conocimiento e integridad intelectual, así como reconocer el trabajo de los jóvenes economistas. Al igual que figuras como José Luis Ceceña Gámez, Enrique Semo y Carlos Tello, entre otros, la maestra Ifigenia dedicó su vida y talento a construir un México con mejores condiciones de vida para la población, honrando los valores de equidad que guiaron sus enseñanzas. En lo personal, tuve la oportunidad de coincidir muchas veces en reuniones de trabajo con ella y con muchos amigos y mexicanos distinguidos. Tuve la oportunidad de trabajar y conversar con la maestra Ifigenia sobre el tema fiscal, cuestionando, entre otras cosas, la necesidad de revisar de manera particular la política fiscal e inclusive la importancia de que el IVA es un impuesto regresivo para las clases medias y de menores ingresos. Martínez hizo muchas propuestas a lo largo de su trayectoria con respecto a estos temas. Este galardón reafirmó el compromiso universitario de generar conocimiento especializado que dialogue estrechamente con las necesidades colectivas de la sociedad.

En un ambiente de profunda emoción y alegría, las Goyas universitarias resonaron con fuerza días después, durante la ceremonia de entrega de diplomas a los 350 integrantes de la Generación 2022-2026 de la Facultad de Economía, acto presidido por su directora, Lorena Rodríguez León, acompañada por funcionarios universitarios y profesores de la escuela, quienes celebraron la culminación de esta etapa forjada con esfuerzo y dedicación, con la voluntad de todos ellos para seguir poniendo en alto a la facultad y la UNAM. El legado de la maestra Ifigenia está más vivo que nunca para los que fuimos sus alumnos, para quienes, como yo, junto con Porfirio Muñoz Ledo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Alejandro Encinas Rodríguez, tuvimos la oportunidad de reunirnos periódicamente con ella para pensar cómo podíamos servir mejor a México. Corolario: Es fundamental leer la obra de Ifigenia Martínez en la UNAM; incluso en el Colegio Nacional de Economistas contamos con testimonios integrales de los trabajos de nuestra maestra. brunodavidpau@yahoo.com.mx

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