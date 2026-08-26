$!Implica monumental chamba, cuidado del agua.

Ocupa ese puesto desde el 23 de septiembre de 2025 y su fugaz aparición en este evento es más lamentable porque Eduardo preside el Consejo de Cuenca del Río Bravo, que fue precisamente el tema principal.

Pese a ello, apenas fue mencionado como uno de los invitados más importantes, Eduardo Ortegón Williamson, director de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, empresa del gobierno de NL, se fue sin escuchar siquiera la introducción de la primera expositora.

El común denominador de los cinco ponentes del evento “Manos al Agua, una iniciativa de colaboración que busca impulsar soluciones de largo plazo para fortalecer la seguridad hídrica y resiliencia de la cuenca del Río Bravo/Grande”, fue que la participación de las autoridades locales del ramo es imprescindible para atender este tema, elevado por organismos internacionales al rango de supervivencia y seguridad nacional.

Aquí incluimos una parte del mensaje de Saraí Rodríguez, Líder de Medio Ambiente y Circularidad de Heineken México, para que este muchacho por lo menos garrapatee unos apuntes y le pase su reporte al gobernador Samuel García, quien se vuelve a equivocar en la colocación de gente así en puestos clave.

El agua es un dolor de cabeza en todo el mundo:

Los ponentes no lo dijeron, pero uno de los temas que agrava el asunto -al menos en Nuevo León- es la beligerancia de un sindicato que trata como reyes a sus agremiados y como vasallos a los usuarios.

El asunto se complica si a eso sumamos la falta de capacidad y experiencia de muchos de los mandos, que son ocupados como producto de recomendaciones y compromisos políticos.

Lo mismo sucede en otras dependencias, entre ellas, la secretaría del Medio Ambiente, ligada directamente al agua.

De su titular panorámico -porque aparece en un montón de panorámicos digitales con miras a las elecciones de 2027- Raúl Lozano Caballero y de la mole de burocratismo a su cargo, me ocuparé en otro artículo.

”Manos al Agua”:

Parte de esta premisa: La seguridad hídrica no puede construirse con esfuerzos aislados. De ahí la importancia de la chamba gubernamental. ¿Leíste, Eduardo?

Restaurar una cuenca compartida requiere la participación coordinada de empresas, autoridades, sociedad civil organizada, instituciones académicas y comunidades, para identificar prioridades, movilizar recursos y desarrollar proyectos de alto impacto.

A través de esta colaboración se busca impulsar proyectos de restauración y conservación de ecosistemas, acceso al agua, eficiencia agrícola, infraestructura hídrica y resiliencia comunitaria, respaldados por evidencia científica, conocimiento técnico y colaboración entre distintos actores.

Heineken México participa como promotor principal de Fundación FEMSA, Niagara Cares, Grupo Danone México, Trane Technologies, y otros 15 aliados entre empresas y organizaciones especializadas en acceso al agua, eficiencia agrícola, infraestructura y resiliencia comunitaria.

Esta iniciativa forma parte de una visión integral sobre la gestión del agua.

La empresa articula su gestión hídrica en tres principios:

1. Reducir.

2. Reusar.

3. Reabastecer.