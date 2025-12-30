“Indomables” o unas Navidades “diferentes”

A cinco años de haber recomendado en estos mismos espacios en la primera Navidad en pandemia el clásico “Qué Bello es Vivir!” (Frank Capra, 1946) las opciones fílmicas navideñas en streaming han variado mucho.

Empezando por el estreno en HBO del fin de semana pasado de una de las mejores películas del 2025 “Una batalla tras otra”, de Paul Thomas Anderson, donde en su trama el día de Navidad inicia con la reunión secreta de una fracción fascista del gobierno norteamericano actual (cualquier parecido con la realidad ahora sí que no es mera coincidencia) a la que acude uno de los investigadores para confirmar que una de “sus vacas sagradas” ha tenido relaciones con una mujer de color y por lo mismo resulta en automático un elemento no solo despreciable sino prescindible en las huestes propulsoras de la pureza étnica nazi.

Todavía unas Navidades más edificantes son las que nos ofrece la misma plataforma de streaming desde el pasado viernes 12 cuando se estrenó “Indomables” (“On Swift Horses”) un drama protagonizado nada menos que por el actor australiano de moda y muy posible nominado al Oscar Jacob Elordi gracias a su interpretación de “La Criatura” en la más reciente versión de “Frankenstein”, bajo la dirección de nuestro compatriota Guillermo del Toro, pero quien un año antes actuó en esta película independiente que también produjo y en la que actúa nada menos que como el interés romántico de otro mexicano: el actor Diego Calva (“Babylon”; “Birdbox: Barcelona”).

“Indomables” está basada en la novela “On the Swift Horses” (algo así como “Sobre los caballos indomables”) e inicia en un poblado de Kansas en la década de los 50s donde Muriel (Daisy Edgar-Jones, de “La Chica Salvaje” y “Tornados”) contrae matrimonio prácticamente por inercia con su novio Lee (Will Poulter, de “Detroit” y “Warfare”) pero se ven afectados por la llegada precisamente en vísperas de Navidad luego de servir en el ejército de Julius (Elordi), hermano de Lee, cuya rebeldía contrasta con el conservadurismo del esposo de Lee, formando un vínculo con su cuñada que cambiará la vida de todos los involucrados para siempre.

“Indomables” es dirigida con un muy buen oficio por parte de Daniel Minahan (“Game of Thrones”; “Fellow Travelers”), y desde su base literaria original de Shannon Pufahl al estar inspirado el personaje de Muriel en la abuela de la autora y su experiencia en el mundo del juego y las apuestas de los años 50 podemos afirmar que sigue una línea similar a la que hace una década con exactitud nos mostró un gran cineasta como Todd Haynes en una novela original de la autora Patricia Highsmith en “Carol” (2015), aquí claro está que en otro contexto donde sus personajes principales, como caballos indomables, gozan al final de sus travesías de Navidades “diferentes”.

Comentarios a: galindo.alfredo@gmail; Threads: Alfredo Galindo; X: @AlfredoGalindo