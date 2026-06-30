Industria automotriz: los datos para el optimismo

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Industria automotriz: los datos para el optimismo
    ARCHIVO VANGUARDIA

Si quienes dirigen la industria automotriz ven con optimismo el futuro próximo, entonces podemos considerar poco probable que el T-MEC naufrague, pese a las bravatas de Trump

La incertidumbre, dicen los que intentan ver con crudo realismo el mundo, es un elemento consustancial a la vida cotidiana. Y es que prácticamente todo, incluso aquello que damos por sentado, en realidad sólo es probable que ocurra y no podemos darlo por hecho.

Por ello justamente, una de nuestras batallas permanentes –a nivel individual y colectivo– es la que intenta reducir la incertidumbre o, si se prefiere, es la que va de calcular, con la mayor precisión posible, qué hechos son más probables. Desde el clima hasta las finanzas nacionales, una parte importante de nuestros esfuerzos está orientada a tratar de “predecir” el futuro.

https://vanguardia.com.mx/opinion/saltillo-drenaje-pluvial-cuando-se-convertira-en-prioridad-MB21754967

Ya no lo hacemos viendo las estrellas o consultando un oráculo que larga crípticas expresiones en las cuales hay que esforzarse por encontrar la verdad. O al menos no hacemos eso en términos de previsiones económicas o del comportamiento de los mercados.

La forma como hoy intentamos indagar en el futuro es científica y para ello hemos diseñado complejos modelos mediante los cuales se identifican los escenarios con mayor probabilidad de concretarse en el futuro inmediato, así como en el mediano y largo plazos.

No se trata de una ciencia exacta, porque las fuerzas de la naturaleza, así como el capricho humano, siempre pueden hacer surgir variables que eran imposibles de anticipar. Pero, en general, los modelos económicos constituyen herramientas eficaces para la toma de decisiones hacia el futuro.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, de acuerdo con el cual los especialistas prevén que, durante el tercer trimestre de este año, se registrará un repunte en el empleo ligado a la industria automotriz.

De acuerdo con una encuesta realizada por la firma especializada ManpowerGroup, casi el 40 por ciento de las principales empresas del sector prevé aumentar sus contrataciones entre julio y septiembre. Tales incrementos, se ha explicado, obedecen al crecimiento registrado en la venta y exportación de unidades automotrices, así como a las nuevas inversiones anunciadas por empresas como General Motors y KIA.

La relevancia de este pronóstico resulta evidente en la circunstancia actual: la industria automotriz constituye el corazón del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá; y si la industria automotriz asentada en México prevé un repunte en sus contrataciones, eso implica que los ejecutivos de dichas compañías ven con optimismo el futuro.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sector-automotriz-preve-que-empleo-crecera-sobre-todo-en-el-norte-del-pais-AM21782165

En otras palabras, por mucho que cotidianamente escuchemos noticias en el sentido de que la administración de Donald Trump se encuentra “cerca de cancelar” el T-MEC, actitudes como la de los capitanes de la industria automotriz evidencian que ese escenario es poco probable.

Como ya se dijo, no se trata de una ciencia exacta y en cualquier momento puede cambiar de dirección el viento. Pero al menos hasta ahora, las noticias dan para documentar el optimismo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


T-MEC
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
A20

Localizaciones


Coahuila

Personajes


Donald Trump

Editorial Vanguardia

Editorial Vanguardia

Bajo esta firma, nuestro equipo especializado desarrolla coberturas de profundidad sobre seguridad, justicia y fenómenos sociales, garantizando la rigurosidad periodística en contextos de alto riesgo. Este perfil representa el compromiso colectivo de nuestra redacción con la transparencia, la verificación de datos y el derecho a la información veraz en beneficio de nuestra comunidad.

Aquí encontrarás contenido de investigación, análisis e información verificada por nuestros mejores periodistas.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), ofrece datos mensuales referentes a la venta, producción y exportación de unidades vehiculares en México.

Coahuila dentro del Top 10 de México en venta de vehículos ‘verdes’

La estrategia estatal se basa en evaluación permanente, capacitación y fortalecimiento de las corporaciones.

Coahuila mantiene altos estándares de confianza en sus policías
Transportistas exigen atención del alcalde de Santa Catarina y denunciar presuntas extorsiones de agentes de Tránsito.

Transportistas bloquean la carretera Monterrey-Saltillo; denuncian extorsiones
La comunidad venezolana y voluntarios en Saltillo mantienen abierta la recolección de alimentos, medicamentos e insumos para apoyar a las familias afectadas por el terremoto.

Saltillenses se movilizan para ayudar a damnificados por terremoto en Venezuela; habilitan centros de acopio y colectas
Autoridades de Salud mantienen vigilancia epidemiológica tras la detección de un caso de miasis en Saltillo.

Reportan estable a veterinario de Saltillo infectado por gusano barrenador; Coahuila suma 23 casos activos
Buena lógica

Buena lógica
true

POLITICÓN: Va justicia de Coahuila contra pareja de Sandra Cuevas por fraude millonario
Orquesta Filarmónica del Desierto: Notas disonantes

Orquesta Filarmónica del Desierto: Notas disonantes