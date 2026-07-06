‘Inteligencia Artificial’, Leslie Caron y ‘Día de la Independencia’

Junio terminó el lunes 29 con el aniversario número 25 del estreno de una de las películas que, por su solo título, es hoy día más relevante que entonces, “Inteligencia Artificial”, de Steven Spielberg.

Basada en el cuento “Los Superjuguetes duran por todo el verano”, de Brian Aldis, y concebida originalmente por Stanley Kubrick para ser él quien la dirigiera, es una historia sobre un niño robot (Haley Joel Osment, recién desempacado de “El sexto sentido”) que desea ser real para poder recuperar el amor de su madre humana. A pesar de tener buenas críticas en general y ser nominada a dos premios Oscar no pasó de ser considerada una especie de “Pinocho” futurista y aunque es un hecho que no sobresale entre los títulos de la filmografía del maestro Spielberg, ha envejecido bien y se puede ver en la plataforma de Paramount Plus.

El primer día de julio quien estuvo de manteles largos fue la actriz francesa Leslie Caron al llegar a los 95 años de edad y es recordada por haber protagonizado en la Época Dorada de los musicales de Hollywood las ganadoras de la estatuilla dorada a la Mejor Película de 1951 “Sinfonía en París”, compartiendo créditos con el ícono del género Gene Kelly así como de 1958 “Gigi”, ambas dirigidas por Vincente Minnelli, siendo nominada por su parte a la Mejor Actriz de 1953 por el no menos clásico musical “Lili”, de Charles Walters, y “El cuarto indiscreto”, de Bryan Forbes, en 1963. Su más reciente película ha sido “Written on Water”, del 2020.

El viernes 3 se festejó el 80 aniversario de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficos y se conmemoraron a su vez tres décadas con exactitud del estreno de la más taquillera película de su año, “Día de la independencia”, de Roland Emmerich, ganadora del Oscar a los Mejores Efectos Visuales de 1996 y catapultó al estrellato a su actor protagónico Will Smith, apenas un año después de haber protagonizado su primer éxito taquillero compartiendo créditos con el comediante Martin Lawrence en “Dos policías rebeldes”, de Michael Bay, la cual propició una trilogía de secuelas.

Precisamente el sábado 4 de julio se cumplieron 250 años de la promulgación de la Independencia de los Estados Unidos y, para la ocasión, The Hollywood Reporter publicó la lista de las 10 películas más taquilleras en la historia de la Meca del Cine estrenadas en fin de semana de este festejo, y contrario a lo que hubiéramos pensado “Día de la Independencia” no aparece en la lista ya que fue rebasada con los años por otras películas dirigidas por el mencionado Michael Bay de la saga de “Transformers”, apareciendo en el lugar de honor la primera película del 2007 producida por Steven Spielberg. Así las cosas.

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