Inyecta EU democracia en forma intravenosa. Episodio 3

¿Quiénes vamos a pagar el alto costo del derrocamiento de Maduro?

Los contribuyentes de países como México, mediante los aranceles que cobra Estados Unidos a gran parte del mundo.

Trump anunció en la víspera del año nuevo que su gobierno recaudará en 2026 y 2027 más de 10 trillones de dólares por concepto de aranceles.

De ahí saldrá el pago de su intervención en Venezuela.

¿De cuánto dinero estamos hablando? Aún no se sabe, pero échenle un vistazo a estos datos:

-Derrocar al dictador y narcotraficante Manuel Antonio Noriega, en la invasión a Panamá del 20 de diciembre de 1989 al 3 de enero de 1990, costó 2 mil millones de dólares. El “cara de piña” terminó sus días en una prisión del Estado de Florida sin ser juzgado.

-Derrocar a Saddam Hussein -quien posteriormente fue ejecutado- requirió en 2003 de una operación similar a la de Maduro, valuada en tres billones de dólares, considerando el costo de permanecer en Irak hasta el 18 de diciembre de 2011.

-La venganza de EU tras el ataque a las Torres Gemelas de NY el 11 de septiembre de 2001, provocó una persecución sin precedentes contra Osama bin Laden, que culminó con su muerte en el ataque al búnker donde se escondía en Abbotabad, Pakistán, el 2 de mayo de 2011. Esta sola operación costó 2 billones de dólares.

EU SE COBRARÁ A LO CHINO

-Más de 3 mil millones de dólares que Hugo Chávez tenía en varios paraísos fiscales, están “congelados” desde poco antes de su muerte y a disposición del gobierno de EU.

-Lo mismo sucede con 700 millones de dólares de Maduro.

-El Departamento del Tesoro emitió un comunicado de muy bajo perfil este domingo 4 de enero, donde establece que ese dinero será tomado a cuenta de los pagos que la dupla Chávez-Maduro NO realizó a empresas como Coca-Cola, Cemex, Bimbo, Chevron, Exxon y otras de capital norteamericano, cuando sus plantas les fueron expropiadas.

-Además, el mismo Trump anunció este sábado 3 que su gobierno se va a quedar con una cantidad no especificada de la producción petrolera de la empresa nacional venezolana, PDVSA, también, a cuenta de las deudas pendientes.

CAJÓN DESASTRE

