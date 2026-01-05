Inyecta EU democracia en forma intravenosa. Episodio 3

Opinión
/ 5 enero 2026
    Inyecta EU democracia en forma intravenosa. Episodio 3

Plácido Garza DETONA® Toca el turno a Venezuela, como antes les tocó a 25 países desde 1945, con muchos intentos fallidos

¿Les platico? ¡Arre!

¿Quiénes vamos a pagar el alto costo del derrocamiento de Maduro?

TE PUEDE INTERESAR: Revelaciones de un secretario de Estado

Los contribuyentes de países como México, mediante los aranceles que cobra Estados Unidos a gran parte del mundo.

Trump anunció en la víspera del año nuevo que su gobierno recaudará en 2026 y 2027 más de 10 trillones de dólares por concepto de aranceles.

De ahí saldrá el pago de su intervención en Venezuela.

¿De cuánto dinero estamos hablando? Aún no se sabe, pero échenle un vistazo a estos datos:

-Derrocar al dictador y narcotraficante Manuel Antonio Noriega, en la invasión a Panamá del 20 de diciembre de 1989 al 3 de enero de 1990, costó 2 mil millones de dólares. El “cara de piña” terminó sus días en una prisión del Estado de Florida sin ser juzgado.

-Derrocar a Saddam Hussein -quien posteriormente fue ejecutado- requirió en 2003 de una operación similar a la de Maduro, valuada en tres billones de dólares, considerando el costo de permanecer en Irak hasta el 18 de diciembre de 2011.

TE PUEDE INTERESAR: ‘She´s a good woman (CSP), but the cartels are running México’. En español: ‘Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar’

-La venganza de EU tras el ataque a las Torres Gemelas de NY el 11 de septiembre de 2001, provocó una persecución sin precedentes contra Osama bin Laden, que culminó con su muerte en el ataque al búnker donde se escondía en Abbotabad, Pakistán, el 2 de mayo de 2011. Esta sola operación costó 2 billones de dólares.

EU SE COBRARÁ A LO CHINO

-Más de 3 mil millones de dólares que Hugo Chávez tenía en varios paraísos fiscales, están “congelados” desde poco antes de su muerte y a disposición del gobierno de EU.

-Lo mismo sucede con 700 millones de dólares de Maduro.

-El Departamento del Tesoro emitió un comunicado de muy bajo perfil este domingo 4 de enero, donde establece que ese dinero será tomado a cuenta de los pagos que la dupla Chávez-Maduro NO realizó a empresas como Coca-Cola, Cemex, Bimbo, Chevron, Exxon y otras de capital norteamericano, cuando sus plantas les fueron expropiadas.

-Además, el mismo Trump anunció este sábado 3 que su gobierno se va a quedar con una cantidad no especificada de la producción petrolera de la empresa nacional venezolana, PDVSA, también, a cuenta de las deudas pendientes.

CAJÓN DESASTRE

Mañana en el Episodio 3 les platicaré por qué mientras EU invade a Venezuela, rusos y chinos permanecen bien calladitos.

Mañana también el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Garza.

Temas


Relaciones Exteriores

Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Secuestrada

Secuestrada
true

México, la joya de la corona en el desmantelamiento de la narcopolítica latinoamericana
true

POLITICÓN: Sheinbaum responde a crisis del gusano barrenador con recursos insuficientes frente a pérdidas millonarias
Trump anuncia funcionarios de EU que se encargarán de Venezuela

Trump anuncia funcionarios de EU que se encargarán de Venezuela
En panaderías tradicionales como La Crema, la elaboración artesanal de la Rosca de Reyes se mantiene fiel a recetas transmitidas por generaciones.

Rosca de Reyes: una tradición que se hornea desde hace décadas en Saltillo
En la temporada actual de la LMP, Ramón Ríos finalizó con promedio de bateo de .327 con los Tomateros de Culiacán.

Ramón Ríos se une a Saraperos de Saltillo en cambio con Alejandro Tovalín
En diciembre de 2023, Ethan Dallas envió un mensaje a su madre, Becca Dallas, diciéndole que algo le preocupaba.

Un niño hizo un amigo en Roblox. Su relación era siniestra
El presidente Donald Trump ha asumido el control de Venezuela en conjunto con personajes del chavismo que se mantuvieron cerca de Maduro.

Con Venezuela, Trump abre una nueva era de riesgo para Estados Unidos