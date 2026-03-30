Jesús antes de Cristo

Su llegada al mundo fue anunciada por una deidad divina, un ángel. Dios mismo era su padre, quien realizó el milagro de que la Virgen, Reina de los Cielos, concibiera a su único hijo. Fue concebido en marzo y nació en diciembre, en el solsticio de invierno. Su nacimiento se festejaba con una procesión donde se visitaba el sitio donde se creía que su madre había tenido el alumbramiento. Su símbolo principal era una cruz.

En textos muy antiguos se encuentran los registros de un salvador barbudo y de pelo largo, cuya resurrección de entre los muertos influyó en generaciones de seguidores para creer en la vida después de la muerte. Fue llamado “Pastor”, “Rey de Reyes” y “Señor de Señores”. Y ha sido representado en el arte durante miles de años con la cruz de la vida eterna, emblema que convirtió en el más venerado y al que se dio el significado de “vida” después de la muerte.

A la edad de 12 años dejó sin palabras a los escribas; su elocuencia y sabiduría lo hicieron ser considerado un niño prodigio. Su nombre y su leyenda crecieron e incluso se dice que revivió. El 12 siempre ha tenido un lugar importante en la mitología y la religión. Son 12 los dioses olímpicos del panteón griego, 12 los trabajos del héroe romano Hércules, 12 los hijos de Jacob, 12 las tribus de Israel y 12 los apóstoles.

A ellos les dijo que su papel en la Tierra era el de interceder ante su padre para salvar las almas de los hombres en la hora del juicio final. Alrededor de él, se creó un culto, cuyos principales fundamentos eran la creencia en su divinidad, muerte y resurrección. Un credo muy avanzado, cuya base central era dar esperanza en que la muerte no era el final, porque había un elemento espiritual eterno dentro de ellos que surgiría, resucitaría del cuerpo y existiría en un ámbito espiritual más elevado. La resurrección y la inmortalidad, pero sólo alcanzadas a través de él.

Este Salvador fue asesinado un viernes, sepultado, embalsamado y, como él mismo lo había dicho, resucitó al tercer día. Y después de ello, este hijo de Dios se convirtió en el juez de las almas de los muertos. En esa posición tenía el poder de conceder la vida en el cielo a aquellos que se portaron correctamente durante su vida terrenal. Juez imparcial de las obras y palabras de los hombres, recompensaba a los justos y castigaba a los malvados. Gobernaba junto a su padre un cielo donde moraban sólo seres sin pecado. Lo hacía porque había vivido en la tierra, sufrió la muerte y resucitó de entre los muertos... Todo eso, según las antiguas escrituras egipcias. Es la historia, leyenda o mito de Osiris, faraón egipcio que habría reinado en Egipto hace más de 4 mil 500 años, mucho tiempo antes del nacimiento de Jesús en Galilea.

Que la historia de Osiris guarde grandes similitudes con la de Jesús de Nazaret puede tener varias explicaciones. La primera es que sea falsa, a pesar de que existe evidencia histórica de que fue escrita miles de años antes del nacimiento del Nazareno. La segunda es que la cercanía de Egipto con Israel haya permitido que Moisés y otros profetas llevaran consigo los mitos e historias del antiguo Egipto y que después los adaptaran en su Torá, sus libros sagrados, y luego en la tradición judeocristiana, en la Biblia. Una especie de sincretismo, la unión de creencias, tradiciones, mitos y ritos. Un proceso en el cual una religión toma leyendas, mitos e historias de otra, las adapta y las hace suyas. Y es que créalo, no existe una sola religión, una sola iglesia original. En todas las religiones podemos encontrar mezclas de tradiciones y creencias antiguas, y esa pudiera ser la del cristianismo, en donde la figura central es Jesús.