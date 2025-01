Juan Gabriel, Peter Yarrow y Elvis Presley

El pasado martes 7 de enero se conmemoró el que hubiera sido el cumpleaños número 75 de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido para la escena musical de México y el mundo como Juan Gabriel.

Desgraciadamente, en lugar de que la ocasión sirviera, por ejemplo, para estrenar el tan cacareado documental para Netflix sobre “el Divo de Juárez” que lleva tiempo cocinando la cineasta María José Cuevas (“Bellas de Noche”; “La Dama del Silencio: El caso Mataviejitas”), según una de las amigas del cantautor, Silvia Urquidi, entre el abogado que se encargó de su juicio sucesorio así como su misma familia, buscaron opacar esta celebración al dar a conocer la muerte en apariencia el mismo martes 7 del amigo y ex cuñado de Juan Gabriel, Jesús Salas ... cuando en realidad el deceso había ocurrido el 26 de diciembre pasado en la ciudad de Torreón, Coahuila. El caso es que fiesta hubo poca.

La muerte que que sí ocurrió el mismo martes 7, pero en la escena musical norteamericana fue la del cantautor norteamericano Peter Yarrow, último sobreviviente del famoso trío de folk-rock Peter, Paul and Mary a los 86 de edad a consecuencia de cáncer en la vejiga. Haciendo alusión a uno de sus clásicos temas, “Puff, el dragón mágico”, que Yarrow siempre desmintió tuviera que ver con drogas, su hija Bethany dijo en un comunicado que: “Nuestro dragón valiente está cansado y ha entrado en el último capítulo de su magnífica vida. El mundo conoce a Peter Yarrow, el icónico activista folk, pero el ser humano detrás de la leyenda fue tan generoso y apasionado como sus letras lo sugerían”.

Sin embargo, esa declaración quizás se hizo “con cola”, puesto que si bien en particular como miembro junto a los fallecidos Noel Paul Stookey y Mary Travers del mencionado trío Peter, Paul and Mary, fue parte de la banda sonora de históricos movimientos de Estados Unidos como el de los derechos civiles y en contra de la guerra de Vietnam con temas como “Blowin´in the Wind” y “Don´t Think Twice, it´s alright”, fue encarcelado en 1970 por haber abusado de una menor de 14 años de edad en un cuarto de hotel en 1969 pero fue indultado por el recientemente fallecido presidente Jimmy Carter antes de terminar su mandato en 1981, Descanse en paz.

Para terminar, aunque en una nota más agradable, el festejo del que hubiera sido el cumpleaños número 90 del llamado “Rey del Rock”, Elvis Presley, el pasado miércoles 8, fue muy diferente a lo que sucedió en México con Juan Gabriel, ya que canales de películas transmitieron durante todo el día sus largometrajes de ficción y documentales, eso sin contar la biopic nominada al Oscar del 2022 y los recientes documentales de él que recomendamos al estrenarse por Netflix, al tiempo que en su residencia-museo de Graceland en Memphis, Tennessee, su tierra natal.

