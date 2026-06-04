La ambición de Elon Musk por el dinero extraterrestre

Por Clive Irving, The New York Times.

Olvida toda la palabrería de Elon Musk sobre ir a la Luna y Marte, o “extender la luz de la conciencia a las estrellas”. La verdadera razón de su próxima oferta pública inicial, que muy probablemente será la mayor de la historia, dando acceso al mercado bursátil a una pequeña parte de SpaceX, es mucho más mercenaria.

La primera pista del plan de Musk llegó en febrero, cuando escribió que fusionar SpaceX con su empresa emergente de inteligencia artificial xAI daría como resultado “el motor de innovación más ambicioso y verticalmente integrado en (y fuera de) la Tierra”. Nota el término “integrado verticalmente”. Eso es código para controlar cada etapa de un negocio de extracción desde la fuente hasta el mercado.

Por todo lo que Musk habla de colonizar Marte, existe una tentadora oportunidad de extracción mucho más cerca de casa, a solo 161 o 322 kilómetros por encima de la Tierra, en lo que se denomina órbita terrestre baja (OTB).

Piensa en la OTB como una especie de veta madre cósmica, un vasto territorio abierto capaz de proporcionar energía ilimitada extraída directamente del sol. Controlar la OTB, desde la plataforma de lanzamiento hasta la generación de electricidad, podría ser realmente transformador. En la pugna mundial por nuevos recursos energéticos, SpaceX promete satisfacer la rapaz demanda de energía de los centros de datos de inteligencia artificial trasladándola al espacio.

Y aunque algunas de sus predicciones sobre ese mercado parecen salvajemente hiperbólicas, SpaceX ya tiene casi el monopolio de la OTB. Más del 80 por ciento de los satélites lanzados al espacio el año pasado fueron de SpaceX. El único competidor serio de Musk es Blue Origin de Jeff Bezos, pero la explosión de su cohete New Glenn en una plataforma de lanzamiento de Florida la semana pasada representa un serio revés.

En la industria aeroespacial, SpaceX se ha convertido en lo que Boeing fue para la aviación: la referencia que los demás luchan por igualar. En 2018, fue pionera en la espectacular coreografía de los cohetes impulsores que, una vez separados de las etapas superiores, regresan a la Tierra para ser reutilizados en lugar de terminar como chatarra en el océano.

Sus cohetes Falcon llevan esos satélites a la OTB con una regularidad impecable. Las cápsulas Dragon a la cabeza de los cohetes transportan tripulaciones y suministros a la Estación Espacial Internacional con una precisión fiable. Y la red de SpaceX de unos 10.000 satélites Starlink que suministran acceso de banda ancha en todo el mundo generó una utilidad operativa de 4400 millones de dólares en 2025.

Este grado de dominio técnico ha hecho que SpaceX se haya ganado con razón el estatus de activo nacional (al bajar del Air Force One en Pekín junto al presidente Donald Trump, Musk tenía el aura de quien se presenta como una de las mentes más brillantes de Estados Unidos). Como resultado, muchos miles de millones de dólares gubernamentales fluyen hacia la empresa. (Si este éxito justifica la valoración de 1,8 billones de dólares de SpaceX es otra cuestión).

La rapidez con la que Musk pueda construir su imperio en el espacio depende de algo más que del éxito de esta ambiciosa oferta pública inicial. También depende del Starship, su cohete más nuevo y más grande. Con sus costados similares a las aletas de un tiburón y su atronadora potencia, Starship se asemeja a las naves espaciales de los primeros tiempos de la ciencia ficción. En un principio se promocionó como el prototipo para una eventual exploración de Marte, pero los documentos de la OPI revelaron su verdadero propósito: actuar como una especie de camión Mack capaz de lanzar enormes grupos de satélites que constituirán la base de los centros de datos orbitales. Antes de que eso pueda ocurrir, Starship tendrá que alcanzar el mismo nivel de fiabilidad que el cohete Falcon 9, más pequeño, y no está ni cerca de esa fase de su desarrollo.

Por supuesto, es posible que la demanda de inteligencia artificial no sea lo suficientemente amplia como para justificar la valoración de SpaceX; también puede que ni siquiera sea posible sostener y mantener centros de datos complejos en el espacio. Pero la salida a bolsa hace imperativo enfrentarse a la pregunta: ¿una persona debe tener el poder de controlar tanto, y debe ser una persona con el carácter profundamente defectuoso de Elon Musk?

Hay una figura igualmente compleja y titánica en la historia de Estados Unidos, alguien que llegó a capturar y dominar un nuevo mercado energético pese a su personalidad profundamente defectuosa: John D. Rockefeller.

A partir del caótico y salvaje nacimiento de la industria petrolera estadounidense en las décadas de 1860 y 1870, Rockefeller construyó la Standard Oil, convirtiéndose en el primer multimillonario de la nación y en la persona viva más rica del mundo. Al igual que Musk, Rockefeller fue un genio innovador, que originó la fría estructura y la cultura de la típica megacorporación estadounidense. Cuarenta y un empresas se dirigían desde una oficina de Nueva York. En la década de 1890, la Standard Oil vendía el 84 por ciento de todos los productos petrolíferos de Estados Unidos. En este caso, “integración vertical” significaba, con un efecto brutal, controlar todo el proceso, desde la perforación, el refinado y el transporte hasta la venta final, expulsando a los productores más pequeños y amañando los mercados a través de un cártel.

En 1904, la periodista de investigación Ida Tarbell publicó dos volúmenes en los que detallaba cómo Rockefeller aplastaba a sus rivales con tácticas despiadadas e injustas. El penúltimo capítulo tenía un título sorprendente: “La legítima grandeza de la Standard Oil Company”. Tarbell distinguía cuidadosamente entre lo que ocurría a la luz y lo que ocurría a la sombra: “Este enorme bulto, ennegrecido por el pecado comercial, siempre ha sido fuerte en todas las grandes cualidades empresariales: en energía, en inteligencia, en intrepidez. Siempre ha sido rico tanto en juventud como en codicia, tanto en cerebro como en falta de escrúpulos”.

Diez años después de la publicación del libro, Rockefeller saltó a la infamia por la “Masacre de Ludlow”, en la que ataques patrocinados por la empresa contra unos mineros en huelga en Colorado provocaron la muerte de al menos 20 personas, entre ellas 11 niños.

La propia marca de inhumanidad descuidada de Musk puede eclipsar ese episodio. Investigadores de la Universidad de Boston diseñaron un modelo para rastrear el impacto de su profanación de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional como apoderado del recorte de costos de Trump. En febrero pasado, estimaron que más de 800.000 personas, entre ellas medio millón de niños, ya habían muerto en todo el mundo como consecuencia de eso. Y, como se ha revelado ahora, destruyó sin miramientos las defensas cuidadosamente dispuestas contra el ébola en África como parte de su recorte drástico de los servicios gubernamentales.

Rockefeller y sus herederos donaron millones de dólares a obras benéficas. Musk no ha mostrado ese interés por la filantropía, ni contrición por sus actos. Lo que ambos exhiben es el emparejamiento de una gran riqueza con la indigencia moral. Hasta ahora, este ha sido siempre un problema exclusivamente estadounidense con el que luchar. Esta vez, sin embargo, trasciende en impacto la geografía terrestre y se convierte, literalmente, en estratosférico. c. 2026 The New York Times Company.