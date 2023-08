La capacidad de aprender: un desafío pendiente en los políticos

Se aprende en la escuela, en la casa y en la vida, empeño que nunca acaba. Para cualquier persona, sin importar situación o tarea, aprender es indispensable para adaptarse virtuosamente a la realidad. Aprender es una actitud ante la vida, asumir sin falsa modestia que mucho se ignora y que lo que se aprende no siempre guarda vigencia o es aplicable a la circunstancia. Siempre debe haber disposición a aprender.

Los gobernantes deben aprender a aprender. Es un reto mayor. La soberbia y la ignorancia son mal mayor y frecuente en los menesteres de la política; presumir que todo se sabe y desestimar la opinión de los demás, particularmente cuando no es favorable. La crítica siempre será útil, lo que resiste apoya, suele decirse, parafraseando a un mexicano de excepción quien fue dirigente, ni más ni menos, que del PRI y secretario de Educación Pública.

La resistencia a aprender es una enfermedad de nuestros tiempos, y no es sólo el presidente López Obrador, aunque es uno de los ejemplos más acabados. Ya en su quinto año de gobierno no ha aprendido y ha involucionado por su resistencia a escuchar, a tergiversar toda opinión, dato o hecho no favorable. Su mentalidad de guerra permanente no da para escuchar cualquier idea, iniciativa u opinión que no concurra con su sentido estrecho y miope de las cosas.

El Presidente se asombra e indigna al ser señalado por violencia política de género. No entiende ni quiere entender. Para él calumniar es legítimo y propio de la política; en su obsesión y fijaciones políticas no advierte que imputar a una mujer que su promoción no es producto de propio mérito, como es el caso, sino de una conjura de hombres es un claro ejemplo de violencia política de género, mayor si los señalamientos vienen del hombre más poderoso e influyente.