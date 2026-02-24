La Ciudad que Fluye al Revés

+ Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 24 febrero 2026
    La Ciudad que Fluye al Revés
    Vista de la ciudad de Monterrey bajo una capa de contaminación. Cuartoscuro/Gabriela Pérez Montiel

En el Centro de Monterrey, el aire se espesa

No amo mi ciudad. Su esplendor es un residuo de concreto y lo que corre bajo nuestros pies es el único río que no se seca. Siguiendo el rastro de Pacheco, ese que en Alta Traición admitía no amar su patria sino por unos cuantos ríos y montañas, aquí en el norte hemos cambiado el cauce por la alcantarilla.

San Pedro Garza García finge que el agua no huele. En sus lomas de mármol, el drenaje es un secreto de estado enterrado bajo el asfalto de las agencias de autos de lujo. Pero el subsuelo no conoce de clases sociales; cuando el cielo rompe en tormenta, el detritus de la opulencia baja por los pluviales hasta encontrarse con el resto de nosotros.

En el Centro de Monterrey, el aire se espesa. Caminamos con botas de obrero. Aquí, las alcantarillas son bocas que respiran el vaho de la grasa de los puestos de tacos y el rastro de una industria que se fue, pero nos dejó sus deyecciones. El agua aquí no es vida; es una amenaza que brota de las banquetas rotas de la calle Eugenio Garza Sada cada vez que el sistema de Agua y Drenaje de Monterrey recuerda su edad.

Y luego, el eco del Centro de la CDMX. Allá donde el drenaje es arqueología. Pacheco escribió sobre la ciudad que se hunde en su propio fango, una Tenochtitlán que cobra venganza a través de sus canales subterráneos.

Vemos en el Zócalo la misma herida que en la Macroplaza: un vacío monumental sostenido por tuberías que ya no aguantan el peso de nuestra historia.

Somos el residuo de lo que fuimos. Una nación que se une no por sus banderas, sino por la red de cloacas que conecta la miseria del centro con el orgullo del norte. Todo pasa, todo fluye por debajo, mientras arriba seguimos creyendo que somos otra cosa que no sea este lodo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Opinión
política

Localizaciones


Monterrey

Gerson Gómez

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Harfuch, corrigiendo obsesiones

Corrigiendo obsesiones
true

Los dos mejores momentos de las Fuerzas Armadas
El Pinabete, ¿otro pasivo ambiental?

El Pinabete, ¿otro pasivo ambiental?
En Coahuila, autoridades blindaron todas las entradas al estado para evitar el ingreso de criminales.

Coahuila, sin presencia del CJNG ni de otros grupos criminales; descartan efecto por caída del ‘Mencho’
La Embajada de Estados Unidos en México actualizó su alerta de seguridad tras los operativos desplegados en Jalisco por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

Embajada de EU en México actualiza alerta de seguridad tras ola de violencia por ‘El Mencho’
El jugador de Saltillo Soccer buscará un lugar dentro del Club de Futbol Monterrey.

Saltillense Irvin Briones viaja a Monterrey para realizar pruebas con Rayados
El territorio semiautónomo danés cuenta con un sistema de salud gratuito para sus ciudadanos, un punto de fricción tras el anuncio del envío de un buque hospital estadounidense.

Dinamarca rechaza el plan de Trump de enviar un barco hospital a Groenlandia
Sharon Melzer, de 24 años, desde hace tiempo cree en el poder de la manifestación.

Manifiesta el futuro que deseas con ayuda de la IA