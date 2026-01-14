La claridad en confusión

El barco de la Universidad Metropolitana de Monterrey fracturó los sueños transversales de alumnos-docentes

Quebrada. Sin flujo constante de recursos. La Universidad Metropolitana de Monterrey ya hizo del impago constante.

Cada familia trabajadora desconoce la fecha de defunción de la institución educativa. Poco margen de acción. Vista desde la cabeza. Lic. Héctor Sepúlveda Prieto, quien ha estado en el cargo desde 2012 y es una figura central en la institución junto con Alfonso Romo Garza, presidente honorario y dueño de la franquicia. Cómplice de decisiones Carmen Tamez Vicerectora Académica.

Triunvirato de poder. La Secretaria de Educación de Nuevo León, la del Trabajo y la Junta de Conciliación y arbitraje deben intervenir en esa institución privada a fin de proteger a los empleados administrativos, docentes y al alumnado ante la inminente quiebra.

Los proveedores en impago. Quincenas pendientes. Las famosas torres I, II, III y IV fantasmales. Incluso postgrado impacta los inscritos al cursar las tres materias obligatorias para liberar el titulo pendiente.

Desertan quienes hartos de las promesas de mañana les pagamos. Matricula despostillada. Enviados a las aulas virtuales. Cientos de egresados pagaron titulación, expedir la cédula profesional.

Recorrido burocrático entre Monterrey y la Ciudad de México. Purgatorio de constantes visitas. Nadie sabe la condición. Desde hace dos años usurpan los REVOE de planes de estudio acortados a la traba de finanzas.

El barco de la Universidad Metropolitana de Monterrey fracturó los sueños transversales de alumnos-docentes.

Contratar licenciados, ingenieros, maestros, abogados, criminólogos, comunicólogos y otras profesiones, de la oferta de la UMM, socavón de prestigio tirado a la letrina.

El modelo híbrido de AulaFlex, presencial y virtual, ya gastó la última manera de conservar clientes.

Bajar la cortina y cerrar los pasivos resulta indispensable. Por decencia deben hacerlo las autoridades de la UMM y el Gobierno de Nuevo León.

Gerson Gómez

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

