La difícil semana de Morena

Chihuahua muestra un cuadro diferente; Morena se ha equivocado desde que la presidenta Claudia Sheinbaum la emprendió contra la gobernadora Maru Campos. Las posibilidades de ganar se han reducido, a la vez que el PAN y el PRI han resuelto cerrar filas con un buen candidato: Marco Bonilla.

Son muchas las dificultades que encara Morena ; en esta etapa, de orden interno, la de transitar con unidad la decisión más complicada de todo partido político: la selección de candidatos. Para un partido en el poder y, en percepción de los propios, con amplias posibilidades de prevalecer, ser candidato es casi tanto como ganar el cargo. Desde luego, la situación no es igual en cada estado; hay cuatro en los que es muy difícil que Morena supere al partido que gobierna: Aguascalientes, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí.

No fue una semana venturosa para el partido guinda. La unidad no siempre se ha presentado, aunque hay casos en los que la rebelión interna difícilmente comprometería el triunfo; además, quienes no fueron favorecidos no tienen a dónde ir. El mismo PT lo reconoce y en pleno chantaje le dice a Morena que si se van por su cuenta no ganarían, pero podrían significar la diferencia.

El problema mayor debiera ser la sanción del Instituto Nacional Electoral (INE) a todos los seleccionados por actos anticipados de campaña y a los partidos por desentenderse de los tiempos establecidos en la ley. No será así y lo que empieza mal, así acabará. No hay legalidad, tampoco quien la haga valer. Pero esa no es la mayor dificultad de Morena.

El mayor obstáculo no es propio, ni deriva de la contienda, toda vez que la oposición todavía no ha presentado candidatos. Lo más serio viene de fuera y, por lo mismo, sin control. Los acontecimientos de la semana muestran el peso de la incertidumbre. Morena deja atrás dos ejes de su fortaleza: López Obrador, quien ya no es el factor de seducción popular, y la narrativa que le hizo llegar al poder y ratificarse en 2024.

El desplante reciente del expresidente al recrear la polarización se volvió en su contra. Cierto que el descontento persiste y quizá ahora sea mayor que en el pasado. El problema: el obradorismo forma parte de lo que se repudia. La magia de López Obrador se limita a los propios, a los que siempre estarán en la causa y eso vale e importa, pero es insuficiente para ganar elecciones, más si se repiten escenarios de elevada participación, como en la última elección local, la de Coahuila, que superó la afluencia a las urnas en 20 puntos respecto al promedio para ese tipo de contiendas.

La narrativa y López Obrador se han precipitado en el descrédito; los escándalos de venalidad en su círculo cercano, propiamente Andrés López Beltrán, dan en la línea de flotación. No sólo eso, la recurrente evidencia de connivencia de sus gobernantes con el crimen organizado se confirma más allá de las revelaciones periodísticas de acreditados medios de Estados Unidos o las hostiles declaraciones de funcionarios de dicho país. El arresto del presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, confirma el señalamiento de narcogobierno, donde las autoridades son el brazo de la organización criminal. La base territorial del gobernador Salomón Jara es justo esa región; imposible que no estuviera de alguna manera implicado, lo que significa que el modelo Rocha Moya con el Cártel de Sinaloa no es una excepción. La detención del alcalde de Tequila y el homicidio de Carlos Manzo en Uruapan confirman que algo está podrido en el tejido político del país.