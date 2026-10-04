El personaje tiene un par de aviones que están a disposición del junior. Siempre listos para moverlo a cualquier parte de la República, ya sea para las extenuantes jornadas de trabajo o para alguna de las fiestas que le gustan. Han viajado juntos en repetidas ocasiones. El personaje es hijo de un piloto y de ahí viene el gusto por el aire. El personaje solía manejar un perfil bajo, pero como suele suceder en ese mundo y ante esos alcances, el dinero lo transformó. Coches no de lujo, sino de altísima gama. Relojes de millones de pesos. Todo, producto de contratos en medicinas a lo largo de varios estados: Michoacán, Oaxaca, Edomex, por ejemplo, gracias a la venia del junior.

El personaje aprovechó el colapso de Amílcar Olán Aparicio –la quemada de su nombre, pues– para meterse al círculo del junior. Andy aprovechó las ganas del personaje para tener a un nuevo operador. El personaje se ha acercado recientemente a dueños de medios y algunos comunicadores para tratar de mantener su nombre bajo las aguas, pero los esfuerzos serán inútiles. El personaje ya está en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del cerco echado a andar contra cualquiera que esté alrededor de Andy López Beltrán. El personaje tiene un perfil socioeconómico muy similar al de los amigos de la infancia del junior. Básicamente, manejan los negocios igual. Andy los pone y ellos, a gozar. Pero igual ha resultado un fiasco en varios contratos; hay reclamos por incumplimientos y fallas en la ejecución. El sello de la casa.

El personaje ya está nervioso. En los últimos días ha sentido el calor en piel ajena y lo ha expresado con los cercanos. Teme que tanto él como los suyos queden expuestos, pero parece que ya es demasiado tarde para eso. El personaje se llama Mario Mabarak Paniagua. Es el nuevo Amílcar de Andy. STENT Si Andy antes era fan del cash, ahora ni se diga. La paranoia ha obligado a ejecutar todos los movimientos personales en efectivo. Desde unos simples tacos hasta los movimientos de peso. Ese cash que, por cierto, le anda escaseando. Sus amigos de movimiento, empezando por Pedro Haces y sus operadores, lo están acaparando para la elección del 2027. claudio8ah@gmail.com @ClaudioOchoaH