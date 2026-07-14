La divina comedia de la UANL: El millonario festín cultural de Celso José Garza

La cultura cuesta caro; la buena vida de un funcionario público, todavía más. Bajo la sombra del Dr. Celso José Garza Acuña, la Secretaría de Extensión y Cultura de la Máxima Casa de Estudios de Nuevo León transformó la difusión de las artes en un refinado sistema de financiamiento privado. Todo operado mediante tres cuentas bancarias y un ejecutor dócil.

Entre 2017 y 2022, la secretaría funcionaba con tres motores financieros: subsidio oficial, ingresos propios por rentas de espacios y una voraz maquinaria de préstamos bancarios a nombre del propio administrador. Este último, hoy blanco de amenazas, terminó convertido en el chivo expiatorio de un desfalco monumental.

LAS CUENTAS DE LAS DISCORDIAS

Banorte y Afirme resultaron insuficientes tras recibir múltiples observaciones de la auditoría interna. Carlos Orozco, director de egresos de la tesorería universitaria, sugirió una solución brillante: abrir un tercer fondo en Ban Bajío durante 2021.

Dicha cuenta permaneció oculta ante los auditores, convertida en el escondite perfecto para la facturación libre de sospechas. Celso autorizó el movimiento; su firma lideraba el contrato.

EL COSTO DE LA ILUSTRACIÓN REGIOMONTANA

Los números del derroche asombran a cualquiera. El presupuesto oficial resultaba ridículo comparado con los gastos reales de la Secretaría. La Feria del Libro, con un presupuesto asignado de 3.5 millones de pesos, duplicaba su costo de forma sistemática. Los invitados recibían fajos de billetes en efectivo, eludiendo cualquier rastro fiscal.

A continuación, el registro histórico del desfalco acumulado entre ferias literarias, festivales, nóminas paralelas y conciertos:

2017: $9,200,000 pesos de gasto acumulado.

2018: $12,100,000 pesos (con más de 7 millones destinados exclusivamente a vuelos y hoteles).

2019: $17,100,000 pesos (cúspide del despilfarro cultural).

2020: $14,600,000 pesos (la pandemia no frenó el flujo de billetes).

2021: $10,900,000 pesos operados bajo la nueva cuenta oculta.

2022: $800,000 pesos (corte abrupto en marzo tras el despido del operador).

EL PARAÍSO PERSONAL DEL DR. CELSO

El dinero universitario financió caprichos dignos de la realeza. Teresa, hija del secretario, disfrutó una estancia académica en Madrid con un subsidio mensual de entre 150 mil y 200 mil pesos, complementado con vuelos anuales en primera clase y vacaciones familiares de verano en Europa. Los fines de año incluían un viaje familiar a Disney con viáticos en efectivo y todo pagado.

El amor también demandaba recursos públicos:

La corte de los milagros: Karla Patricia Cantú, directora de Recursos Humanos y pareja sentimental de Garza Acuña, gozaba de escapadas de lujo a Las Vegas (estancias en el hotel Planet Hollywood para presenciar espectáculos de Alejandro Fernández o Dua Lipa). Los allegados disfrutaban una nómina interna clandestina de entre 350 mil y 450 mil pesos quincenales. Sobres con efectivo beneficiaban al chofer Fernando, al amigo David Barrón e incluso a Carmen Julia, la asistente de confianza.

El fin del juego y el silencio de plomo

La fantasía concluyó en marzo de 2022. Tras el despido del administrador, Celso José Garza Acuña pronunció su advertencia: asumir la culpa de la cuenta de Ban Bajío o enfrentar consecuencias fatales para su familia.

Las amenazas cobraron vida con extrema crueldad: en febrero, sicarios asesinaron a Óscar Javier, hermano del exoperador. Las llamadas telefónicas posteriores confirmaron el mensaje mafioso: “tú sigues si hablas”.

Hoy, el ilustre promotor de la cultura universitaria desconoce públicamente a su antiguo socio, pretendiendo ignorar los chats familiares de WhatsApp y las evidencias documentales de una complicidad de años. La cultura, en la UANL, se escribe con deudas y sangre.

Se adjunta reporte con gastos de 2017 a 2022:

wetransfer_dr-celso-garza-acuna_2026-07-09_0047.zip