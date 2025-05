La lista negra

Las noticias sin verificación están fabricadas para sembrar la sospecha. Leemos los nombres de los gobernadores de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, Nuevo León, Campeche y Michoacán.

Añadidos con los ex gobernadores de Jalisco, del ex Secretario de Gobernación y del ex líder del Senado.

De los secretarios de Educación Federal, de Asuntos Religiosos en Gobernación y el ex director de la Comisión Federal de Electricidad.

Sumados cuatros generales en activo y retirados de cuatro generales en unidades de operaciones de inteligencia.

La sorpresiva inclusión de la gobernadora de Baja California y de su esposo. A quienes el gobierno norteamericano les retiró las visas de turistas.

De ahí hacía abajo podríamos incluir incontables alcaldes, síndicos y regidores vinculados con el crimen organizado. Incluso miembros en activo de la Guardia Nacional, como huachicoleros de combustible.

Al paso de las semanas, muchos de los grupos opositores al gobierno federal, reenvían a sus contactos esos textos apócrifos e infamantes.

En ninguna de las oficinas del exterior o en las oficinas del país confirman la existencia de expedientes abiertos.

Manejan con sigilo la cifra total de involucrados. De resultar correctas las variables toda la estructura política resulta corresponsable de la podredumbre.

Si conocemos casos concretos de personal de base o jefes de departamentos solicitando efectivo. Lo hacen para eliminar procesos espurios y mal intencionados de contribuyentes en el buró de crédito.

Con eso les imposibilita solicitar préstamos para adquirir vivienda del Infonavit. La corrupción somos todos si accedemos a facilitar la mordida. De otra forma empantanan de manera indefinida.

Las listas negras de funcionarios no son nuevas. Denunciarlos ante las autoridades, muchas de ellas coludidas, al goteo de dineros difícilmente rastreables.

En ambos extremos, navegamos. Contactando a quien, de manera honesta, cumpla sin interés doloso.

Si lo duda, intente entrar al sistema del SAT. Busqué cita para arreglar algún pendiente. Siempre saturado o caídos los servidores. El botón rojo de emergencia se lubrica con las propinas voluntarias.