La ‘misteriosa’ mirada del cine mexicano

Habiendo llegado al Mes del Orgullo, cuando menos en la ciudad capital del estado de Coahuila, la nueva ley federal de cine está dejando mucho qué desear en la primera de las “obligaciones” que promulgaron.

Lo que ocurre, y que puede verse incluso en los promocionales oficiales del gobierno federal en los medios audiovisuales, es que lo primero que mencionan es que a partir de su promulgación a finales del pasado mes de mayo se obliga a que la exhibición de cine mexicano en las salas de cine sea más amplia y el primer estreno del mes de junio, nada menos que “En el camino”, esa joya de temática LGBTIQ de la autoría del cineasta David Pablos (“El baile de los 41”), la cual viene respaldada por varios premios en festivales internacionales el año pasado de Venecia a Morelia, pero aunque incluso en su trama se menciona la ciudad de Saltillo, no llegó aquí en su estreno nacional.

En sus redes, la película —que cuenta también con la producción del actor Diego Luna— se estuvo compartiendo en su segunda semana de exhibiciones a nivel nacional que había sido la película más vista en salas de cine, teniendo una distribución de un total de 100 copias desde un principio. ¿Cómo se les va a creer eso a pesar de las mejores intenciones de la nueva ley federal de cine y el audiovisual de “obligar” a la exhibición del cine nacional cuando en plena temporada veraniega, en la que pululan sagas hollywoodenses de Disney, la nueva película de Spielberg o las nuevas propuestas del cine de terror gringo, el cine nacional sigue en las mismas?

Con todas esas “ayudas” pareciera, como ya también lo hemos comentado en otros espacios, que el streaming sigue ganando espacios en ese sentido ya que entrando la segunda semana de exhibiciones de “En el camino” en otras plazas del país, MUBI estrenó el pasado viernes 12 otra de las no menos recomendables películas con temática LGBTIQ proveniente de Latinoamérica que no solo se alzó con el premio principal de la sección “Una Cierta Mirada” del Festival de Cine de Cannes del año pasado sino que su director debutante, el chileno Diego Céspedes, dejó una impresión tan buena en el mismo que este año regresó al evento como uno de sus jurados.

El filme lleva el título de ”La misteriosa mirada del flamenco”, y aunque tiene ecos de la historia de otro autor chileno como José Donoso del clásico que el cineasta mexicano Arturo Ripstein adaptó como ”El lugar sin límites” (1978) tiene su propia identidad y destreza al contarnos una historia ubicada en un pueblo minero de Chile en el año de 1982 en donde una enfermedad que los lugareños definen como una peste que los travestis que trabajan en un cabaret transmiten a través de sus miradas al saber que su padre, el travesti Flamenco (Matías Catalán) parece haberse infectado, su hija de 11 años Lidia (Tamara Cortés) decide ir en busca de la verdad.

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