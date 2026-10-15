La objetivización de la persona dentro de la gama de diagnósticos que pululan dentro del ámbito de nuestras relaciones

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    La objetivización de la persona dentro de la gama de diagnósticos que pululan dentro del ámbito de nuestras relaciones

Usamos muchas trampas para no hacernos cargo de nuestra propia responsabilidad dentro de las relaciones y en general en la vida. Así podemos justificar y echar culpas con la intención de resolver la vida sin pasar por el trabajo personal. Ese trabajo que implica vernos de manera totalmente honesta.

Cierto es que hemos tenido heridas y traumas en la infancia. También es verdad que hay personas que nos han tratado de manera indebida y con actitudes que nos han lastimado. Hemos pasado por etapas difíciles de la vida y hemos respondido con las herramientas que tenemos, a veces, muchas veces, no las mejores. Pero a la vez es cierto que mientras no debo aceptar un maltrato basado en traumas sufridos por otras personas, tampoco puedo dejarme ir en el hábito de tratar mal a otros, y a mi misma, por mis traumas y no buscar darle cara a la vida de otra manera.

Si lo que veo cuando estoy frente a alguien son sus traumas y lo que debe trabajar con su terapeuta, ¿en qué momento puedo invertirme en una relación, formar un vínculo, con esa persona? Y si me presento desde un asumido diagnóstico, ¿cómo se puede vincular otra persona conmigo? Al manejarme así estoy eliminándome y al otro como personas y viendo muestras psiquiátricas que requieren ser resueltas.

En reuniones, al darse cuenta alguien que no me conoce de lo que hago como profesión, a veces me han dicho, “Ah, ¿entonces nos estás analizando?”. Mi respuesta es, “Solo si me van a pagar la consulta.” No somos sujetos a evaluación y gestiones, somos seres humanos y lo demás es tema del proceso personal de cada individuo.

Ayer me comentó una mujer que una de sus maestras le había dicho que ella misma se había causado condiciones que no la permitieron tener más que una hija y que resultaron en una histerectomía. Me dio muchísima tristeza. El diagnóstico cruel de la maestra no le sirvió a su alumna. En vez de verla como ser humano y acompañarla, la colocó como muestra de una condición aplicada en sentido generalizado sin más. No hagamos eso con otros, ni con nosotros mismos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


La Vida Para Principiantes

Dona Wiseman

Dona Wiseman

Nacida en Detroit, MI el 25 de mayo de 1956. Residente de Saltillo desde 1974. Maestra y traductora por necesidad. Psicoterapeuta, empresaria, poeta, actriz y administradora de Foro Amapola porque la vida es dinámica. Madre de 4, abuela de 5. En 18 años de formación como psicoterapeuta ha hecho especialidades que incluyen terapia psico-corporal y Gestalt. Idealista insistente y ser humano en constante movimiento.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

AHMSA: una burla que debería ser castigada
true

La guerra de los memes

La Cónsul General de Canadá en Monterrey, Annabelle Larouche destacó que las empresas canadienses generan miles de empleos en el estado.

Genera Canadá 17% de la IED en el estado de Coahuila
Ante los efectos que generarán el huracán ‘Trudy’ y el Frente Frío #2 en los próximos días, el Gobierno de México hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y a la población en general.

¡A tomar precauciones! Gobierno de Sheinbaum llama a la prevención por Huracán Trudy de categoría 1 y Frente Frío #2
El Día de Muertos 2026 se acerca, y con él surge una de las preguntas más frecuentes: ¿cuándo llegan los difuntos a las ofrendas?

Calendario Día de Muertos 2026: Fecha por fecha para poner tu ofrenda
Entretenimiento. ‘Cuando Fui Bonita’ adapta una historia coreana al público mexicano y abre camino a nuevos proyectos televisivos inspirados en el formato M-Drama.

Pedro Ortiz de Pinedo lleva la fórmula de los K-dramas a la televisión mexicana
Actividad. : Saltillera Fest, un clásico del teatro musical, una convención paranormal y una comedia sobre la vida después de los 30 forman parte de la agenda cultural.

¿Qué hacer en Saltillo? Teatro local, ‘The Rocky Horror Picture Show’, Saltillera Fest y el Terror Fest
Gerardo Rivera Hernández y Alonso Crispín consiguieron el tercer lugar en el Campeonato Nacional de Pesca de Lobina y clasificaron a la competencia mundial de 2027 en Sudáfrica.

De Acuña a Sudáfrica 2027: pescadores coahuilenses clasifican al Mundial