En Coahuila por cada 100 parejas que se casan, se divorcian 50

De acuerdo con la estadística más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), por cada 100 matrimonios registrados en el Estado se contabilizaron 50.9 divorcios, indicador que coloca a Coahuila en el cuarto lugar nacional.

Coahuila se mantiene entre las entidades del País con una de las proporciones más elevadas de divorcios con relación con los matrimonios celebrados.

La entidad se encuentra por debajo de Campeche, con 69.7 divorcios por cada 100 matrimonios; Tamaulipas, con 66.2, y Nuevo León, con 58.8.

El Estado también figura entre las entidades con mayores tasas tanto de matrimonios como de divorcios, una combinación que refleja una dinámica particular en la formación y disolución de parejas.

En 2024, Coahuila registró una tasa de 4.2 matrimonios por cada mil habitantes, equivalente a 14 mil 129 enlaces, de acuerdo con la Estadística de Matrimonios (EMAT) correspondiente a ese año.

LA MAYORÍA DE LAS SEPARACIONES SON INCAUSADAS

En materia de divorcios, Coahuila se ubicó en el quinto lugar nacional por la tasa registrada durante 2024, con 3.12 disoluciones matrimoniales por cada mil habitantes, cifra que representó un incremento de 0.03 puntos respecto al año anterior.

Otro dato relevante es la modalidad en que se tramitaron las separaciones. De acuerdo con el Inegi, alrededor de 92 por ciento de los divorcios registrados en Coahuila fueron incausados, es decir, no fue necesario acreditar una causa específica para solicitar la disolución del vínculo matrimonial.

Del total de divorcios contabilizados en la entidad, 6 mil 640 fueron solicitados por al menos una de las personas que integraban la pareja.

En contraste, al cierre de 2024 se registraron únicamente 545 divorcios por mutuo consentimiento, modalidad en la que ambas partes manifiestan su voluntad de poner fin al matrimonio.

Los datos muestran que, aunque Coahuila mantiene una actividad significativa tanto en la celebración de matrimonios como en su disolución, la mayor parte de los procesos de separación corresponde a solicitudes individuales y no a acuerdos conjuntos entre las partes.