¿MAGA o 4T? El test

1. Ha rebautizado sitios geográficos, históricos y monumentos para ajustarlos con su ideología (el populismo ).

Responde si la descripción se ajusta mejor al movimiento Make America Great Again de Trump o a la Cuarta Transformación lopezobradorista:

17. Se le puso de tapete a la FIFA del pelón Infantino.

13. Es un movimiento intolerante a la disidencia, al grado de expresar que cualquier ciudadano descontento debe abandonar el país.

12. Ha desdeñado al conocimiento y a la ciencia, calificándola de élite inútil, recortando considerablemente el presupuesto para la investigación.

10. Se han amparado en la posverdad para relativizar los hechos que no quieren confrontar.

9. Ha brindado impunidad a sus incondicionales al tiempo que da persecución judicial a sus adversarios políticos.

5. Ha socavado al Poder Judicial para alinearlo con los intereses del Ejecutivo.

3. Han entrado en un antagonismo abierto con medios de comunicación, desacreditando a la prensa crítica como tendenciosa y servil de los poderes fácticos.

RESPUESTAS:

1. C) Ambas: Recientemente, la Presidenta rebautizó por decreto el Paso de Cortés como Paso de los Pueblos Indígenas, así, sin especificar a cuáles pueblos, metiéndolos a todos en la misma canasta porque básicamente son todos lo mismo, ¿qué no? Sin aportar nada a la memoria de las tribus originarias, pero poniéndose a mano con la intentona de Trump por renombrar el Golfo de México como Gulf of America.

2. C) Ambas: Trump ha debilitado la alianza de EU con la Comunidad Europea y tachó a la OTAN como un lastre. El Gobierno de México ha comprometido con reiteradas intromisiones su relación con Perú, Ecuador y Argentina, naciones hermanadas por su historia y lengua.

3. C) Ambas: Trump ha llamado a The New York Times y CNN “enemies of the people” y “fake news media”; mientras que los líderes de la Transformación desacreditan a Reforma, El Universal o Latinus como prensa vendida, hampa periodística y, más recientemente, “comentócratas”.

4. C) Ambas: La administración Trump quiere hacer un revisionismo de la esclavitud en EU para suavizarlo en favor de los esclavistas. La 4T busca simplificar La Conquista como un proceso de buenos contra malos sin ningún matiz posible.

5. C) Ambas: Trump ha postulado reiteradamente a jueces a modo para la Suprema Corte. La 4T desarticuló esta instancia con jueces por elección en un proceso plagado de irregularidades.

6. C) Ambas: Trump asfixió presupuestariamente a agencias reguladoras como la FDA y la EPA (de protección ambiental). La Cuarta desapareció al INAI, IFT y Cofece.

7. C) Ambas: La Guardia Nacional en EU es una fuerza de represión por encima de las autoridades civiles. En México la Sedena además administra aduanas, trenes, aeropuertos, etc.

8. C) Ambas: En EU las detenciones y deportaciones ilegales están a la orden del día. En México, desde el sexenio pasado, el trato a los migrantes se deshumanizó para desalentar el paso hacia la frontera norte.

9. C) Ambas: Trump ha utilizado el cargo para otorgar impunidad a diversos aliados políticos como Steve Bannon, así como a todos los involucrados en el asalto al Capitolio. La 4T blinda de la acción de la justicia a Rocha Moya, Adán Augusto y el clan López Beltrán, entre otros.

10. C) Ambas: La administración Trump nos enseñó que no hay una única verdad, sino que existen otros hechos o verdades alternativas (“alternative facts”, Kellyanne Conway 2017). La Transformación le enseñó a su clase política a contestar: “Yo tengo otros datos”.

11. C) Ambas: Desde el multimillonario ballroom de la Casa Blanca o el reflecting pool que se llenó de algas en cosa de horas, hasta la Megafarmacia del Bienestar, ambos regímenes saben cómo gastar presupuesto millonario sin la menor asesoría técnica.

12. C) Ambas: Trump recortó hasta el 2 por ciento del presupuesto a los Institutos Nacionales de Salud y la Fundación Nacional de Ciencias, e impidió contratar nuevos investigadores; niega el cambio climático. La 4T extinguió fideicomisos de investigación, atacó a la comunidad científica y tiene una postura inflexible contra los transgénicos sin base científica.

13. C) Ambas: Trump dijo: “If you’re not happy here, you can leave”, invitando con ello a cualquier ciudadano detractor o disidente a dejar su país. De igual manera, la dirigenta de Morena en Colima, Mitsuko Márquez, dijo: “Todo aquel que no esté feliz en este país debería de retirarse”. Nadie de sus correligionarios la reprendió.

14. C) Ambas: Trump se apropió de la Casa Blanca y otros monumentos nacionales para sus rallies de partido. En México, el Zócalo es propiedad M.R. de Morena y, si algún no simpatizante lo quiere utilizar para la protesta, es bajo su propio riesgo.