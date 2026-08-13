¿MAGA o 4T? El test
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El populismo no entiende de ideologías
Responde si la descripción se ajusta mejor al movimiento Make America Great Again de Trump o a la Cuarta Transformación lopezobradorista:
1. Ha rebautizado sitios geográficos, históricos y monumentos para ajustarlos con su ideología (el populismo).
A) MAGA. B) La 4T. C) Ambas.
2. Ha socavado las relaciones diplomáticas con naciones tradicionalmente aliadas.
A) MAGA. B) La 4T. C) Ambas.
3. Han entrado en un antagonismo abierto con medios de comunicación, desacreditando a la prensa crítica como tendenciosa y servil de los poderes fácticos.
A) MAGA. B) La 4T. C) Ambas.
4. Pretende reescribir la Historia desde una visión chauvinista.
A) MAGA. B) La 4T. C) Ambas.
5. Ha socavado al Poder Judicial para alinearlo con los intereses del Ejecutivo.
A) MAGA. B) La 4T. C) Ambas.
6. Ha desarticulado organismos autónomos.
A) MAGA. B) La 4T. C) Ambas.
7. Ha militarizado la vida pública.
A) MAGA. B) La 4T. C) Ambas.
8. Ha adoptado políticas migratorias inhumanas para con los indocumentados.
A) MAGA. B) La 4T. C) Ambas.
9. Ha brindado impunidad a sus incondicionales al tiempo que da persecución judicial a sus adversarios políticos.
A) MAGA. B) La 4T. C) Ambas.
10. Se han amparado en la posverdad para relativizar los hechos que no quieren confrontar.
A) MAGA. B) La 4T. C) Ambas.
11. Ha construido megaobras sin ningún rigor técnico.
A) MAGA. B) La 4T. C) Ambas.
12. Ha desdeñado al conocimiento y a la ciencia, calificándola de élite inútil, recortando considerablemente el presupuesto para la investigación.
A) MAGA. B) La 4T. C) Ambas.
13. Es un movimiento intolerante a la disidencia, al grado de expresar que cualquier ciudadano descontento debe abandonar el país.
A) MAGA. B) La 4T. C) Ambas.
14. Se ha apropiado del espacio público.
A) MAGA. B) La 4T. C) Ambas.
15. Muestra simpatía y devoción por líderes autoritarios.
A) MAGA. B) La 4T. C) Ambas.
16. Convierte la política exterior en espectáculo interno.
A) MAGA. B) La 4T. C) Ambas.
17. Se le puso de tapete a la FIFA del pelón Infantino.
A) MAGA. B) La 4T. C) Ambas.
18. Pretenden influir en la educación pública de acuerdo con su doctrina ideológica.
A) MAGA. B) La 4T. C) Ambas.
19. No reconoce ni supera una vieja derrota electoral.
A) MAGA. B) La 4T. C) Ambas.
20. Construye una artificial narrativa de relevancia histórica.
A) MAGA. B) La 4T. C) Ambas.
RESPUESTAS:
1. C) Ambas: Recientemente, la Presidenta rebautizó por decreto el Paso de Cortés como Paso de los Pueblos Indígenas, así, sin especificar a cuáles pueblos, metiéndolos a todos en la misma canasta porque básicamente son todos lo mismo, ¿qué no? Sin aportar nada a la memoria de las tribus originarias, pero poniéndose a mano con la intentona de Trump por renombrar el Golfo de México como Gulf of America.
2. C) Ambas: Trump ha debilitado la alianza de EU con la Comunidad Europea y tachó a la OTAN como un lastre. El Gobierno de México ha comprometido con reiteradas intromisiones su relación con Perú, Ecuador y Argentina, naciones hermanadas por su historia y lengua.
3. C) Ambas: Trump ha llamado a The New York Times y CNN “enemies of the people” y “fake news media”; mientras que los líderes de la Transformación desacreditan a Reforma, El Universal o Latinus como prensa vendida, hampa periodística y, más recientemente, “comentócratas”.
4. C) Ambas: La administración Trump quiere hacer un revisionismo de la esclavitud en EU para suavizarlo en favor de los esclavistas. La 4T busca simplificar La Conquista como un proceso de buenos contra malos sin ningún matiz posible.
5. C) Ambas: Trump ha postulado reiteradamente a jueces a modo para la Suprema Corte. La 4T desarticuló esta instancia con jueces por elección en un proceso plagado de irregularidades.
6. C) Ambas: Trump asfixió presupuestariamente a agencias reguladoras como la FDA y la EPA (de protección ambiental). La Cuarta desapareció al INAI, IFT y Cofece.
7. C) Ambas: La Guardia Nacional en EU es una fuerza de represión por encima de las autoridades civiles. En México la Sedena además administra aduanas, trenes, aeropuertos, etc.
8. C) Ambas: En EU las detenciones y deportaciones ilegales están a la orden del día. En México, desde el sexenio pasado, el trato a los migrantes se deshumanizó para desalentar el paso hacia la frontera norte.
9. C) Ambas: Trump ha utilizado el cargo para otorgar impunidad a diversos aliados políticos como Steve Bannon, así como a todos los involucrados en el asalto al Capitolio. La 4T blinda de la acción de la justicia a Rocha Moya, Adán Augusto y el clan López Beltrán, entre otros.
10. C) Ambas: La administración Trump nos enseñó que no hay una única verdad, sino que existen otros hechos o verdades alternativas (“alternative facts”, Kellyanne Conway 2017). La Transformación le enseñó a su clase política a contestar: “Yo tengo otros datos”.
11. C) Ambas: Desde el multimillonario ballroom de la Casa Blanca o el reflecting pool que se llenó de algas en cosa de horas, hasta la Megafarmacia del Bienestar, ambos regímenes saben cómo gastar presupuesto millonario sin la menor asesoría técnica.
12. C) Ambas: Trump recortó hasta el 2 por ciento del presupuesto a los Institutos Nacionales de Salud y la Fundación Nacional de Ciencias, e impidió contratar nuevos investigadores; niega el cambio climático. La 4T extinguió fideicomisos de investigación, atacó a la comunidad científica y tiene una postura inflexible contra los transgénicos sin base científica.
13. C) Ambas: Trump dijo: “If you’re not happy here, you can leave”, invitando con ello a cualquier ciudadano detractor o disidente a dejar su país. De igual manera, la dirigenta de Morena en Colima, Mitsuko Márquez, dijo: “Todo aquel que no esté feliz en este país debería de retirarse”. Nadie de sus correligionarios la reprendió.
14. C) Ambas: Trump se apropió de la Casa Blanca y otros monumentos nacionales para sus rallies de partido. En México, el Zócalo es propiedad M.R. de Morena y, si algún no simpatizante lo quiere utilizar para la protesta, es bajo su propio riesgo.
15. C) Ambas: Trump tiene una abierta devoción por Putin, Orbán y Kim Jong-un. El lopezobradorismo por Maduro, Ortega y los hermanos Castro.
16. C) Ambas: Trump asegura que Europa, Canadá, México y China, todos han abusado de EU. El Gobierno acusa que es víctima perpetua de España y que merece una disculpa.
17. C) Ambas: ¿Más?
18. C) Ambas: El conservadurismo gringo quiere reintroducir como conceptos válidos el creacionismo y el diseño inteligente. Los libros de texto de la 4T han sido señalados de favorecer la ideología sobre el contenido.
19. C) Ambas: El mito del “fraude” de 2020 y el asalto al Capitolio vs. la retórica del “fraude” de 2006 y la toma de Reforma.
20. C) Ambas: Trump quiere figurar en pasaportes y billetes sin cumplir con el indispensable requisito de “estar muerto”. AMLO, al proponer una Cuarta Transformación sucesora de los otros tres movimientos históricos, se coloca por deducción al lado de los padres de dichos movimientos.
Conclusión: Si contestó todas C, felicidades. Comprendió que el populismo no entiende de ideologías. Es lo mismo aquí y allá, de derecha o de izquierda.