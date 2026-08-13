Heroínas coahuilenses: Auxilian mujeres topos en emergencia tras mega sismo en Colombia

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Coahuila
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    Heroínas coahuilenses: Auxilian mujeres topos en emergencia tras mega sismo en Colombia
    Las mujeres coahuilenses forman parte del grupo de rescatistas que el gobierno mexicano envió a Colombia. Especial

Rosy Bustillos y Juanita Hernández forman parte de los rescatistas mexicanos que apoyan en las labores de rescate tras el fuerte terremoto

Tras el fuerte terremoto de magnitud 7.4 que cimbró principalmente la parte occidental de Colombia, dos mujeres coahuilenses, integrantes de los Topos Azteca, se sumaron a las labores de rescate y auxilio en las zonas colapsadas.

Tras 21 días de haber colaborado en las acciones en La Guaira, Venezuela, Rosy Bustillos y Juanita Hernández Dueñez recibieron, en medio de sus traslados, una alerta para atender una segunda emergencia, ahora en la ciudad de Pereira que junto con Cali, Manizales, Quibdó y otras zonas afectadas, registran ya más de 260 muertes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mexico-repatria-a-36-connacionales-afectados-por-el-sismo-de-magnitud-74-en-colombia-JJ22810933

Rosy y Juanita forman parte del segundo grupo de Topos que México envió para atender la tragedia en Venezuela, ocurrida hace casi dos meses. El pasado martes, a las 6:00 de la mañana, decidieron partir hacia Pereira. Desde entonces y hasta este jueves, apenas han logrado tomar un descanso de tres horas.

$!Juanita tiene experiencia en otras tragedias en México y otros países.
Juanita tiene experiencia en otras tragedias en México y otros países. Especial

En una comunicación con VANGUARDIA, Rosy expresó que la actividad que realizan puede parecer difícil y compleja, pero es el amor por servir a los demás lo que les da fuerzas para continuar, ya sea para encontrar personas con vida o, en otros casos, para ayudar a cerrar ciclos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/sismo-de-74-en-colombia-suma-80-muertos-declaran-desastre-nacional-NE22739444

“Nosotros vivimos para servir y el poder rescatar una vida hace que todo valga la pena. Pasa igual al recuperar un cuerpo y darle tranquilidad a los familiares”, dijo.

$!Rosy forma parte de los rescatistas mexicanos que se han preparado para atender este tipo de situaciones.
Rosy forma parte de los rescatistas mexicanos que se han preparado para atender este tipo de situaciones. Especial

En breves declaraciones antes de ingresar a la zona cero, Rosy relató que hace 10 años intentó integrarse al cuerpo de Bomberos de Múzquiz y que, desde hace nueve años, comenzó a capacitarse como rescatista especializada en este tipo de siniestros. Desde entonces, ha participado en diversas labores de rescate internacionales.

Juanita, quien también se preparó como bombera en Piedras Negras, ha colaborado en rescates por derrumbes provocados por sismos en Oaxaca, Ciudad de México y otros países.

Rosy reconoce que esta vez dejó esperando algunos días más a sus hijos, nietos y demás seres queridos en Múzquiz, de donde es originaria. Sin embargo, asegura que precisamente el mensaje que busca transmitirles es el valor del servicio a los demás.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/fotogaleria-asi-lucen-los-edificios-estructuras-y-viviendas-colapsadas-en-colombia-FJ22815527

“Quiero que sepan que, si Dios nos da vida, es para darle sentido, y en este caso el mío es para servir”, afirmó.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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