Fundación Luz y Esperanza lanza colecta para hijo de Litzy en Saltillo

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    Fundación Luz y Esperanza lanza colecta para hijo de Litzy en Saltillo
    Litzy permanece hospitalizada tras resultar gravemente herida en el ataque armado ocurrido en Saltillo. REDES SOCIALES

Luz y Esperanza recolecta pañales, toallitas y leche para apoyar en el cuidado del pequeño

La Fundación Luz y Esperanza, A. C. lanzó una colecta solidaria en Saltillo para reunir productos de primera necesidad destinados al cuidado del pequeño hijo de Litzy, quien permanece hospitalizada tras ser víctima de un ataque armado.

Litzy continúa internada en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) después de resultar gravemente herida por un disparo en la cabeza durante el multihomicidio registrado en Saltillo, hecho atribuido presuntamente a su expareja, Chad, en el que también fallecieron familiares de la joven.

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Ante la difícil situación de la familia, la asociación civil hizo un llamado a la comunidad para respaldar al menor.

“Mientras Litzy lucha por recuperarse tras ser víctima de violencia extrema, su pequeño hoy necesita de nuestra solidaridad”, difundió la Fundación Luz y Esperanza.

Entre los insumos solicitados para el cuidado del niño se encuentran pañales Kirkland etapa 7, toallitas Kirkland/Costco y leche deslactosada Kirkland/Costco.

$!Fundación Luz y Esperanza habilitó su sede en la colonia Centenario como punto de recepción de los donativos.
Fundación Luz y Esperanza habilitó su sede en la colonia Centenario como punto de recepción de los donativos. REDES SOCIALES

“Hoy queremos acompañar a Litzy y a su familia en este momento tan difícil. Si puedes apoyar con alguno de estos productos, te invitamos a sumarte a esta colecta y, sobre todo, a compartir esta publicación para que llegue a más personas”, señaló la organización.

Los donativos pueden entregarse en la sede de la fundación, ubicada en la calle 06 de Enero número 104, colonia Centenario, en un horario de 9:00 a 17:00 horas. Para solicitar mayores informes está disponible el teléfono 844 481 7657.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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