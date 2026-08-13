Fundación Luz y Esperanza lanza colecta para hijo de Litzy en Saltillo

La Fundación Luz y Esperanza, A. C. lanzó una colecta solidaria en Saltillo para reunir productos de primera necesidad destinados al cuidado del pequeño hijo de Litzy, quien permanece hospitalizada tras ser víctima de un ataque armado. Litzy continúa internada en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) después de resultar gravemente herida por un disparo en la cabeza durante el multihomicidio registrado en Saltillo, hecho atribuido presuntamente a su expareja, Chad, en el que también fallecieron familiares de la joven.

Ante la difícil situación de la familia, la asociación civil hizo un llamado a la comunidad para respaldar al menor. “Mientras Litzy lucha por recuperarse tras ser víctima de violencia extrema, su pequeño hoy necesita de nuestra solidaridad”, difundió la Fundación Luz y Esperanza. Entre los insumos solicitados para el cuidado del niño se encuentran pañales Kirkland etapa 7, toallitas Kirkland/Costco y leche deslactosada Kirkland/Costco.

“Hoy queremos acompañar a Litzy y a su familia en este momento tan difícil. Si puedes apoyar con alguno de estos productos, te invitamos a sumarte a esta colecta y, sobre todo, a compartir esta publicación para que llegue a más personas”, señaló la organización. Los donativos pueden entregarse en la sede de la fundación, ubicada en la calle 06 de Enero número 104, colonia Centenario, en un horario de 9:00 a 17:00 horas. Para solicitar mayores informes está disponible el teléfono 844 481 7657.

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