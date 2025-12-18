La pintora viesquense que ha trascendido fronteras

Rocío Guadalupe Mancha Luna es una pintora viesquense. Ama a Viesca, donde nació el 26 de junio de 1960 en la Privada Ocampo; ahí estaba el molino de Juan Mancha. Es hija de Faustino Mancha Guerrero y Andrea Luna Fraire. De niña fue muy feliz al lado de sus primos. En su barrio todos se veían como una gran familia. Añora la calle “La Orilla de Agua”, que recorría a diario para visitar a su abuelita, ahí había una acequia donde emergían frondosos álamos. Siempre le daban ganas de darse un chapuzón. La gente, por las tardes, sacaba sus sillones para descansar; a Rocío le asombraba leer que en ellos estaba la firma del constructor: su abuelo Cristino Luna.

Estudió la Normal Básica, la Licenciatura en Educación Media Superior con la Especialidad en Inglés y la Maestría en la UPN; una especialidad en Política y Gestión de la Evaluación Educativa en FLACSO. Ejerció la docencia en primaria, secundaria y preparatoria, y luego se dedicó a la función pública. En su trabajo siempre la guio el ejemplo de su padre.

Empezó a pintar hace más de 25 años, pero a causa de una enfermedad lo dejó por un rato. Al jubilarse lo retomó y se fue a cumplir su sueño a la Academia de Arte en Florencia, Italia. En Italia aprendió la técnica de sus mentores: Sonia de Franceschi y Matteo Todeschini de la Accademia D’Arte-Firenze; fue ahí que se especializó en el retrato a base de grisalla y veladuras donde el color, la naturaleza y los objetos del personaje se relacionan al pintarlos. Con esa técnica también aprendió a pintar paisajes: tomando en cuenta la línea del horizonte, la perspectiva y el punto de fuga.

Ama el espíritu del colorido mexicano que se encuentra en los tejidos, la cerámica, las artesanías, los mercados, etc. Para ella, el color que caracteriza sus piezas es el transmisor de las emociones, pues tiene un significado simbólico: cree que el color está relacionado con su contexto, el clima, la diversidad de su geografía y las festividades. Comenta: “Pintar me relaja y tranquiliza, me transporta a una dimensión de paz, pueden pasar las horas y no se siente el trascurso del tiempo. El arte fluye del alma y es la propia alma la que sale a la luz, para plasmarse en mi lienzo”.

A su regreso de Italia decidió impartir clases gratuitas a sus coterráneos con el fin de que Viesca se convirtiera en un pueblo lleno de luz y color. Es para ella una gran satisfacción encontrar en diferentes lugares de Viesca sus creaciones, algunas están en lugares públicos, por ejemplo: “San Miguel Arcángel venciendo al demonio”, que está en la Parroquia de Santiago Apóstol; “Profesora María Ignacia Martínez de Loza”, en la Biblioteca Municipal; “Dunas de Bilbao”, en la casa de Manuel Lastra; “Doña Panchita”, en su comedor; “María del Carmen Hernández de Murillo”, “Los ajos de Don Tacho Mena” y “Flor del desierto”, en el Mesón de las abuelas Chelo y Chole, de Toño Murillo; “Armandina Segovia Adriano”, en su casa; “Los lampazos” y “Frida Kahlo”, con Margarita Montiel; “Alma Espinoza Ruiz”; en su sala; “Tunita”, en la casa de Osmar de la O; “Alcatraces”, con Raúl Gallardo; “La palma”, en la Presidencia Municipal; “Bonete de Obispo”, en la Casa de la cultura; “Los caballitos de la danza”, en la tienda de Sergio Castro; “Los voladores de Papantla” con Sergio Muruaga; “Libélula oro”, “Libélula plata” y “Virgen de Guadalupe”, en el domicilio de Gracias Garden; “Silvana Froto Mena”, en su casa.

El 25 de julio de 2023, el Ayuntamiento de Viesca, Coahuila, le otorgó la Presea 2023 por su destacada trayectoria nacional e internacional en el arte, poniendo en alto el nombre de su municipio. Coleccionistas particulares de China, Estados Unidos, Italia y España conservan sus pinturas, y hay dos piezas en el Palacio Arcieri, en San Mauro Forte, Italia.

En octubre de 2023, expuso su arte en el Palacio Arcieri por invitación del presidente de Carovanart Lucania, Giuseppe Ligrani. Visitó la “planta de la bota italiana”. La recibieron como la pintora de Viesca. La exposición estuvo curada por la historiadora de Arte, Merisabell Calitri. Tiene las puertas abiertas para una segunda exposición. Si bien el arte le ha dado grandes satisfacciones, el mayor éxito para ella ha sido formar su familia. Adora a sus nietos, a quienes les restauró un pequeño espacio en su pueblo para que corran alegremente por las calles de Viesca y digan como ella: ¡Amo Viesca!

