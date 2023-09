La política, un arte en el que todos podemos participar

Mis conocimientos sobre política son tan amplios como mis conocimientos de física cuántica o de patología hipocrática, es decir, no sé absolutamente nada. Sin embargo hoy me atreveré a escribir sobre política.

En México este término es muy común. Con frecuencia escuchamos que la política económica adoptada no fue la correcta, que el País vive en un intenso clima político, o que la política de apertura nos ha beneficiado. La política está en todos lados, pero ¿qué diablos es la política?

El Diccionario de la Real Academia Española define política como el arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados. Esta definición nos hace ver que la política es un arte, una noble tarea que debe ser ejercida por aquellas personas que sean capaces de ello. Lamentablemente, en nuestro país este término ha adquirido una connotación negativa debido a las personas que la han ejercido.

Charles de Gaulle, militar y presidente de Francia a mediados de los años 60, decía que la política es una materia tan seria, que no se puede dejar a los políticos. Tenía razón. En México los políticos hacen lo que quieren, manejan a su antojo el destino de miles de personas. Cuando un político es candidato para ocupar algún cargo público, gasta la mitad de su tiempo haciendo promesas, y cuando es elegido, gasta la mitad de su tiempo con excusas.

El talento de los políticos mexicanos para hacer promesas sólo es superado por su talento para no cumplirlas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador es quizás el político que más promesas hizo durante su campaña. Prometió que no habría gasolinazos y la gasolina magna pasó de costar en 2018, 19.80 pesos el litro, y hoy cuesta 25 pesos el litro de magna; prometió que reactivaría la economía del país y el PIB ha tenido un crecimiento prácticamente nulo respecto a 2018, además se ha tenido una inflación histórica. Prometió que garantizaría la paz y hoy se ha alcanzado una cifra récord en cuanto a personas asesinadas, y en cuanto a periodistas y mujeres ejecutadas. Por otro lado, AMLO prometió que “el 80 por ciento de todo nuestro plan para garantizar la paz, la tranquilidad, para que no haya violencia en México, va a depender de los programas para impulsar actividades productivas y crear empleos”. Prometió que durante su administración no endeudaría al país ni habría déficit fiscal, pero recientemente se difundió la noticia de que la Secretaría de Hacienda prevé para 2024 los mayores niveles de déficit público en más de 30 años, y advirtió que se heredarán fuertes problemas fiscales a la siguiente administración. En cuanto a la deuda, el gobierno federal no ha parado de pedir préstamos. En 2018, Andrés López recibió la administración con una deuda de 10 billones de pesos, y al concluir su administración en 2024 se estima que dejaría al país con una deuda de casi 17 billones de pesos. Al PRI y al PAN les tomó casi 90 años acumular 10 billones de pesos en deuda, mientras que a Morena le bastarán 6 años para alcanzar 17 billones de pesos en adeudos, es decir, casi un 70 por ciento más. Hoy sabemos que López Obrador y su partido Morena realmente eran un peligro para México. Claudia Sheinbaum también encarnará esa amenaza para el futuro de nuestro país.

Los mexicanos estamos cansados de las promesas incumplidas. La credibilidad y la confianza hacia los políticos se ha perdido. Por lo mismo, los mexicanos somos cada vez más apáticos en cuestiones políticas; llegan las elecciones y, en el mejor de los casos, votamos, aunque crece cada día más el abstencionismo. Transcurridos algunos meses después de la jornada electoral, nos olvidamos de la confianza depositada en un candidato y no le exigimos el cumplimiento de sus promesas. ¿Se imaginan a los jóvenes de hoy encabezando un movimiento como el de 1968?

Tengo un amigo que cuando era joven soñaba con ser el mejor gobernador o el mejor presidente municipal que jamás haya tenido nuestra ciudad. Su carrera política continúa y a pesar de dejar huella por su rectitud, por ser un trabajador incansable, y por siempre velar por quienes menos tienen, no ha recibido todavía la oportunidad de convertirse en alcalde. Cuando decidió seguir su vocación y se convirtió en un servidor público, muchos lo criticaron por meterse en la política siendo que tenía un futuro brillante en el ramo industrial.

Yo no sé nada de política y sin embargo me he dado cuenta que la política en nuestro país es una disciplina prostituida, un arte convertido en artimaña.

Pero consuela saber que la política no es exclusiva para los políticos. Hoy tenemos a una candidata que no está afiliada ni pertenece a ningún partido político. Al igual que ella, el doctor, el ingeniero, la ama de casa, mi amigo, el estudiante, el barrendero, todos podemos participar en la política. Si nos preocupamos por lo que pasa en México y por lo que hacen los funcionarios públicos, de seguro las cosas serán muy distintas. Tenemos que ser más exigentes, más vigilantes y, sobre todo, más activos en la política.

