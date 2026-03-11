$!La reforma electoral no piensa en los usuarios, sino en el beneficio de los políticos

La obra ofrece un análisis riguroso del proceso electoral de 2024; sus hallazgos resultan particularmente relevantes para comprender los desafíos actuales de la democracia mexicana, la regulación de la propaganda digital, la circulación de información política y el impacto de los algoritmos en la formación de la opinión pública.

La discusión sobre la reforma electoral propuesta por Claudia Sheinbaum ocurre en un contexto profundamente marcado por la transformación digital de la comunicación política. En este escenario se inscribe el recientemente publicado y presentado libro “ Narrativas y Estrategias Digitales en la Campaña Presidencial de 2024. Persuasión, Propaganda y Algoritmos en la Batalla por el Voto ”, coordinado por José Luis López Aguirre, Blanca Nahayeli Gómez Aguilera y María Concepción Estrada García.

Durante la presentación oficial en Ciudad de México, el Dr. Javier Esteinou Madrid, SNII emérito y prologuista de este texto, señaló la importancia del libro en el contexto de la reforma electoral, pues la mayoría de los puntos difieren de los hallazgos que se comparten en el libro. En este artículo señalamos tres puntos esenciales a discutir:

1) Uno de los ejes más relevantes del debate sobre la reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum es la necesidad de establecer mecanismos de regulación para el ecosistema digital donde actualmente se desarrollan las campañas políticas. La propuesta reconoce que las plataformas sociodigitales se han convertido en espacios centrales de disputa electoral, donde circulan mensajes persuasivos diseñados y pagados mediante segmentación algorítmica, publicidad personalizada y estrategias de viralización.

No obstante, la investigación y resultados ofrecidos en el libro demuestran que la persuasión política contemporánea se construye en un entorno dominado por algoritmos, métricas de interacción y dinámicas emocionales que amplifican contenidos no electorales y estratégicos de los políticos. En este sentido, la reforma busca actualizar el marco electoral para responder a estas transformaciones tecnológicas y garantizar condiciones más transparentes en la competencia democrática, pero sin regular el contenido propagandístico que emiten los políticos en sus redes sociodigitales.

2) El debate sobre la reforma electoral también se vincula con una cuestión central para las democracias contemporáneas: la relación entre la calidad de la información pública y la calidad del sistema democrático. En el prólogo, el investigador Javier Esteinou Madrid sostiene que la calidad de la democracia depende directamente de la calidad de la información que reciben los ciudadanos.

El libro demuestra que la política digital produce: narrativas emocionales intensificadas, propaganda altamente segmentada, comunidades interpretativas polarizadas y dinámicas virales que amplifican contenidos estratégicos. Estos fenómenos plantean riesgos para la deliberación pública, por lo que la discusión legislativa sobre regulación digital puede interpretarse como una respuesta institucional a las transformaciones comunicativas documentadas por la investigación académica. En este escenario, la propuesta de reforma impulsada por Claudia Sheinbaum plantea la necesidad de fortalecer mecanismos que favorezcan una mayor transparencia regulando el uso de IA y bots, pero no una búsqueda de calidad electoral.

3) En el libro se explica la propuesta conceptual de logos digitalis, que explica que la argumentación política actual se construye mediante métricas de interacción, producción audiovisual, microsegmentación de audiencias y circulación algorítmica de contenidos. Estas dinámicas evidencian que la competencia electoral ya no se limita a la difusión de mensajes en medios tradicionales, sino que se articula con infraestructuras tecnológicas que amplifican emociones, narrativas y estrategias persuasivas, que no responden a contiendas libres de violencia ni creadas con perspectiva de género. En este contexto, la reforma electoral no advierte sobre regulaciones con enfoques de género, libres de violencia y contenidos que promueven prácticas no electorales en estos entornos.