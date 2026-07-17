La República del viático

Toda ciudad posee palacios invisibles.

No llevan almenas ni fosos. Tampoco guardias con lanzas. Utilizan cafeteras industriales, recepcionistas sonrientes, elevadores silenciosos y oficinas climatizadas. Desde allí circulan favores, invitaciones, boletos de avión, hospedajes cinco estrellas, compensaciones misteriosas y abrazos institucionales.

Monterrey domina esa disciplina con categoría olímpica.

La cultura sirve como religión oficial dentro del reino burocrático. Nadie discute una exposición. Nadie protesta por un recital de cámara. Nadie cuestiona una feria editorial repleta de escritores, intelectuales, fotógrafos, funcionarios, políticos reciclados y patrocinadores con sonrisa de estampita.

El arte funciona como incienso. Mientras tanto, detrás del altar, otro coro interpreta melodías menos románticas. Los contadores rezan frente hojas de cálculo. Los administradores sacrifican horas, fines de semana y estabilidad emocional.

Los proveedores practican paciencia franciscana. Los funcionarios superiores juegan golf con el presupuesto. Todos participan. Todos sonríen. Todos entienden reglas jamás impresas.

Durante años, la maquinaria cultural del norte produjo festivales, encuentros literarios, conciertos, homenajes, exposiciones, presentaciones editoriales y ceremonias solemnes. Fotografías abundantes. Discursos kilométricos. Cócteles memorables.

Un visitante ingenuo habría pensado vivir dentro Atenas. Un empleado administrativo habría pensado vivir dentro casino. Cada evento nacía acompañado por entusiasmo oficial. Cada inauguración parecía llegada del Mesías cultural. Cada cartel prometía revolución estética.

Luego aparecía la factura. Siempre aparece. Las facturas poseen pésima educación. Interrumpen celebraciones. Arruinan discursos.

Destruyen fantasías. La realidad financiera nunca aprendió modales. Entonces iniciaba verdadera función. Llamadas. Gestiones. Favores. Préstamos. Adelantos. Promesas. Milagros.

Si el presupuesto alcanzaba para un caballo, alguien terminaba organizando desfile ecuestre completo. Si existían recursos para una velada modesta, surgía una producción digna del Imperio Romano. Nadie deseaba austeridad.

La austeridad jamás genera aplausos. El exceso sí. Allí radica gran secreto nacional. Los políticos aman fotografías. Los funcionarios aman reconocimientos. Los artistas aman escenarios. Los proveedores aman pagos. Únicamente uno termina decepcionado.

Adivinen cuál.

Las oficinas culturales funcionan parecido a los viejos casinos fronterizos. Mucha luz hacia fachada. Mucho movimiento. Mucho optimismo. Al fondo, alguien siempre realiza cuentas imposibles.

Durante años circularon personajes dignos del realismo mágico norteño. Choferes convertidos hacia consejeros. Secretarias transformadas hacia diplomáticas internacionales. Administradores especialistas en apagar incendios financieros.

Directivos capaces de sobrevivir treinta crisis antes del desayuno. Gente acostumbrada a resolver problemas mediante celular, agenda y relaciones personales. El Estado moderno descansa sobre hombros semejantes. No sobre filósofos. Muchísimo menos sobre discursos.

Una feria editorial podía convertirse en expedición militar. Cientos de invitados.

Decenas de vuelos. Habitaciones reservadas. Traslados. Viáticos. Comidas. Atenciones. Sonrisas. Egos. Muchos egos. Demasiados egos. Un poeta exige agua mineral francesa. Un novelista solicita suite especial. Un académico demanda automóvil exclusivo.

Todos promueven pensamiento crítico. Ninguno critica privilegios propios. Hermosa contradicción. El dinero destinado hacia cultura posee superpoder extraordinario. Desaparece sin provocar ruido. Nadie observa una tonelada de cemento. Todos observan una soprano italiana.

Nadie celebra tuberías. Todos celebran inauguraciones.

Por tal motivo, la cultura resulta territorio favorito para numerosos emperadores administrativos. El aplauso funciona como detergente institucional. Limpia reputaciones. Perfuma trayectorias.

Oculta grietas. Durante algún tiempo.

Jamás para siempre. Porque siempre surge alguien dispuesto a contar historias. Un proveedor olvidado. Un empleado despedido. Un amigo traicionado.

Un operador cansado. Entonces comienzan filtraciones. Correos. Mensajes. Documentos. Conversaciones. Versiones encontradas.

La memoria institucional desarrolla amnesia selectiva. Fenómeno fascinante. Todos recuerdan cenas. Nadie recuerda autorizaciones. Todos recuerdan inauguraciones. Nadie recuerda transferencias. Todos recuerdan premios. Nadie recuerda compromisos.

La burocracia mexicana merece estudios científicos.

Un arqueólogo podría encontrar momias mejor conservadas comparadas con expedientes administrativos. Al llegar tormenta, las lealtades muestran valor auténtico.

Hasta entonces parecían acero. Después revelan composición cercana al cartón mojado. Los amigos desaparecen. Los aliados cambian versión. Los compañeros descubren prudencia repentina.

Los teléfonos permanecen mudos. La fraternidad institucional termina justo donde inicia riesgo personal. Vieja tradición nacional. El norte domina semejante arte con elegancia brutal.

Aquí abundan hombres acostumbrados a mirar directo hacia horizonte. Empresarios. Políticos. Ganaderos. Funcionarios. Todos hablan sobre honor.

Todos hablan sobre palabra empeñada. Todos hablan sobre compromiso. Hasta llegada primera auditoría. Entonces aparece deporte favorito. Deslindarse. Ninguna disciplina genera tantos campeones.

Mientras tanto, ciudadanos comunes continúan pagando impuestos, utilizando transporte público, enfrentando tráfico infernal y sobreviviendo aumentos constantes.

Observan escándalos desde distancia. Sacuden cabeza. Lanzan insultos. Luego continúan jornada laboral. Saben perfectamente una verdad incómoda. El problema jamás pertenece únicamente a una persona.

Pertenece al sistema completo. Un engrane aislado jamás mueve locomotora. La maquinaria requiere operadores, beneficiarios, espectadores y cómplices silenciosos. Por eso resulta tan difícil desmontarla.

Por eso permanece viva, cambia rostro sin modificar costumbres. Al final, todos los imperios burocráticos comparten destino idéntico.

Los edificios continúan. Los escritorios permanecen. Las placas conmemorativas acumulan polvo. Las fotografías amarillean. Los nombres pierden brillo. Únicamente sobreviven anécdotas.

Historias contadas durante sobremesas. Relatos compartidos entre antiguos empleados. Leyendas urbanas nacidas alrededor del presupuesto cultural. Crónicas sobre viajes imposibles, favores memorables, excesos monumentales y amistades evaporadas.

Allí descansa verdadera herencia. No dentro discursos. No dentro informes anuales. No dentro ceremonias solemnes. Dentro memoria colectiva. Esa señora jamás cobra viáticos. Jamás acepta boletos preferentes. Jamás firma convenios. Tampoco olvida.

Cuando finalmente habla, suele resultar mucho más peligrosa comparada con cualquier auditor.

Viajes a DisneyLand, Nueva York, Madrid, las Vegas, de una cuenta alterna con dinero de la UANL, de una contabilidad alterna, la familia Garza Rodriguez, sel ex secretario Garza Acuña. Quien esta fuera del presupuesto vive en el error.

Otros experiodistas incrustados en la nómina Abraham Vázquez, en Alemania, gastas múltiples pagados. Concuño incomodo Héctor Alvarazo Lumbreras bien acomodado en esa fila de viajeros. Palco en la Arena Monterrey. Palco en el Estadio Universitario. Boletos en las Vegas a ver a los Fernández de Huentitlan.

Las dos denuncias contra el docente de Artes Escénicas siguen vigentes. Incluyen sueldo de 60 mil pesos. Andrés Mijesse guía por la apariencia bonachona. MORENA de resultar electo con el alcalde en permiso, regresará a Celso José Garza Acuña y toda la pléyade de grandes lagartos.

Rectoría de la UANL para ejercer justicia con quienes lo en la justicia de Gobierno, secretaria de Educación o Secretaria de Cultura. De ese tamaño será el saqueo. Waldo, Tatiana y Clara Luz lo enlodaran a su competidor..